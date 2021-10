Curso de liderança feminina em inovação aberta lança segunda turma

As mulheres dominam cada vez mais a área de inovação aberta no País: 40% dos programas de Open Innovation que mais se destacam no Brasil são liderados por elas, que agora contam com uma formação específica para a área: o Women in Innovation.

O programa tem a missão de crescer o número de lideranças femininas em Inovação, promovendo trocas e aprendizados entre as principais profissionais do mercado e com quem quer se aprofundar ainda mais no tema.

Com aulas que abordam todo o universo de inovação aberta e professoras que atuam no setor, o curso teve NPS (net promoter score, a métrica de sucesso e indicação de produtos) 90 de 100 possíveis na primeira edição.

“Mais do que termos lotado todas as vagas disponíveis para mantermos o alto grau de networking da turma, o sucesso se mostrou presente através de outras métricas, como a satisfação com o curso e o alto engajamento das alunas”, conta Shayene Metri, líder de Produto da Future Dojo.

A escola de competências do futuro e inovação, criada por EXAME e ACE, idealiza a iniciativa ao lado da B2Mamy, empresa de educação e pesquisa especialista em solucionar os desafios de gap de gênero no ecossistema de inovação e tecnologia.

Para Fernanda Lopes, gerente de desenvolvimento de negócios das Lojas Americanas e aluna da primeira turma, a experiência foi completa:

“Absolutamente inundada de conhecimento, motivação e inspiração pelas aulas e as professoras mais incríveis desse País!” email

Com início no dia 04 de novembro, a segunda edição reúne grandes executivas e referências no tema para guiarem as alunas nessa formação de futuras líderes em inovação aberta do país.

Nomes como Amanda Graciano, head de startups do Cubo Itaú; Olivia Meira, líder do lab de experimentação de tecnologias de risco do Grupo Boticário; e Fernanda Caloi, program manager do Google for Startups Latam, são alguns dos confirmados.

São cinco semanas e 9 encontros, cada um com 2 horas de duração e todos ministrados por mulheres, para que alunas e professoras possam trocar experiências em um espaço seguro, debater carreiras e aprender sobre os seguintes tópicos:

04/11 - A Cultura de Open Innovation no Brasil;

09/11 - Networking e Cross industry;

11/11 - Governança e Cultura Organizacional na nova economia;

16/11 - Como se relacionar com startups;

18/11 - Como realizar mentorias com startups (role play);

23/11 - Investimento - Como desenvolver a área de CVC;

25/11 - Mindset Startup e o Intraempreendedorismo;

30/11 - Branding e Comunicação;

01/12 - Apresentando o modelo para decisores.

Além das aulas ao vivo, as alunas contam com materiais complementares, leituras e exercícios com curadoria das professoras e acesso a um grupo exclusivo para construção de networking e trocas de experiências.

Após o término do curso, todas as participantes que frequentarem pelo menos 75% das aulas receberão um certificado de participação emitido pela Future Dojo.

As matrículas estão abertas até o dia 02/11. Garanta a sua vaga clicando aqui.