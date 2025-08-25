Curso gratuito do Na Prática te ajuda a transformar sua carreira com inteligência emocional

No ambiente profissional, as emoções podem te ajudar a crescer na carreira ou te atrapalhar. Quem consegue manter o equilíbrio em momentos de pressão, inspirar pessoas ao redor e agir com empatia tem uma vantagem competitiva.

É exatamente esse o foco do curso online gratuito Inteligência Emocional, oferecido pelo Na Prática.

Desde 2012, o Na Prática — agora sob a filantropia do BTG Pactual desde 2024 — apoia jovens em sua jornada do estágio à liderança, oferecendo cursos gratuitos online e presenciais, conteúdos digitais e eventos que conectam você com o mercado.

Em apenas 6 horas de conteúdo, a experiência promete ajudar jovens e profissionais a desenvolverem habilidades essenciais para lidar com desafios e transformar sua maneira de se relacionar com os outros — e consigo mesmo.

O poder da inteligência emocional

A proposta do curso vai além da teoria. Ele ensina, na prática, como manter a automotivação mesmo em situações frustrantes e como reagir com equilíbrio diante de pressões intensas no trabalho.

A ideia é que o participante aprenda a gerenciar melhor suas emoções para não se deixar paralisar por elas, mas sim utilizá-las como combustível para a performance.

Além disso, a jornada traz técnicas para desenvolver empatia e compreender melhor o ambiente ao redor, um diferencial em relações interpessoais e na capacidade de liderança.

Outro ponto de destaque é o aprendizado sobre gestão de conflitos. Em vez de encarar os problemas como barreiras, o curso ensina a enxergá-los como oportunidades de crescimento.

Somado a isso, há conteúdos sobre influência e inspiração, fundamentais para quem busca inspirar pessoas e liderar com impacto positivo.

O que esperar da experiência

Ao longo das seis horas de aprendizado, os alunos têm acesso a um conteúdo estruturado que mistura teoria, prática e exemplos aplicáveis ao dia a dia.

A formação mostra como é possível agir com clareza mesmo sob pressão, identificar sinais emocionais em si e nos outros, e aplicar ferramentas para lidar com situações complexas. Quando dominamos nossas emoções, conseguimos transformar comportamentos e alcançar resultados mais consistentes.

O curso também chama atenção pelo time de especialistas envolvidos. Entre eles está a Dra. Júlia Campos, médica psiquiatra formada pela USP com experiência em Harvard, que traz um olhar científico e prático para a saúde mental e o comportamento humano.

O conteúdo também conta com Cadu Capella Reis, pós-graduado em Neurociências e Comportamento, além de outros facilitadores como Lorena Stephanie, formada em Psicologia. Essa diversidade de especialistas garante que os participantes tenham uma visão completa e multidisciplinar sobre o tema.

Resultados que fazem diferença

Um dos diferenciais do Na Prática está no impacto real de suas formações. Dados da organização mostram que os participantes chegam a registrar um ganho médio de R$ 9,9 mil em suas carreiras após aplicar os aprendizados adquiridos.

Além disso, mais de 120 mil alunos já passaram por cursos da plataforma, criando uma rede valiosa de jovens profissionais que compartilham os mesmos objetivos de crescimento e desenvolvimento.

Outro ponto valorizado pelos alunos é a objetividade, já que os conteúdos são diretos, motivadores e fáceis de aplicar no dia a dia. Essa abordagem prática faz com que os aprendizados não fiquem apenas no campo das ideias, mas se traduzam em mudanças reais de comportamento e resultados concretos.

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto.

Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional na Prática é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira.

