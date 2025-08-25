Por que a geração Z trava no primeiro emprego e quais os desafios emocionais que eles têm que lidar

Marcados por hiperconexão digital, instabilidade econômica e alta exposição nas redes sociais, os jovens da geração Z encaram o mercado de trabalho com níveis elevados de ansiedade e incerteza.

O levantamento global Gen Z and Millennial Survey, da empresa de consultoria Deloitte mostra que 46% da geração Z sente-se ansiosa ou estressada no trabalho com frequência, sendo muitos exaustos ou mentalmente distantes do emprego.

Além disso, os economistas alertam que muitos jovens enfrentam desemprego ou ocupação informal como primeira experiência profissional, um cenário que potencializa a insegurança e fragiliza a possibilidade de construir uma trajetória sólida.

A geração Z não busca um emprego apenas para ganhar dinheiro, ela quer atuar em ambientes que dialoguem com valores sociais, ofereçam sentido e respeitem o equilíbrio emocional.

Desafios enfrentados pela Geração Z

Pressão por resultados imediatos, comparação constante nas redes sociais e incerteza sobre o futuro

Alta informalidade, baixo salário médio e dificuldade de permanência em empregos formais

Muitos jovens sentem que não foram preparados para lidar com o impacto emocional da transição da escola para o trabalho

O que esses jovens podem procurar nas empresas

Investimento em apoio emocional : implementação de programas de bem-estar, oferecimento de acesso a psicólogos (também online), promoção de rodas de conversa e normalização do uso de terapia corporativa

Reforço uma cultura de propósito e escuta : incentivo a uma comunicação aberta, empatia, flexibilidade, e coneção das atividades diárias com significado real

Adaptação das práticas de gestão : oferecimento de feedback frequente, reconhecimento do sentimento de insegurança e criação espaço seguro para falhas e aprendizado

