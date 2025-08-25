Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Por que a geração Z trava no primeiro emprego e quais os desafios emocionais que eles têm que lidar

Geração Z enfrenta ansiedade, incerteza e busca propósito no trabalho — empresas precisam responder com apoio e flexibilidade

A carreira dos sonhos (Rose Lincoln/Harvard)

A carreira dos sonhos (Rose Lincoln/Harvard)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 10h45.

Marcados por hiperconexão digital, instabilidade econômica e alta exposição nas redes sociais, os jovens da geração Z encaram o mercado de trabalho com níveis elevados de ansiedade e incerteza.

O levantamento global Gen Z and Millennial Survey, da empresa de consultoria Deloitte mostra que 46% da geração Z sente-se ansiosa ou estressada no trabalho com frequência, sendo muitos exaustos ou mentalmente distantes do emprego.

Além disso, os economistas alertam que muitos jovens enfrentam desemprego ou ocupação informal como primeira experiência profissional, um cenário que potencializa a insegurança e fragiliza a possibilidade de construir uma trajetória sólida.

A geração Z não busca um emprego apenas para ganhar dinheiro, ela quer atuar em ambientes que dialoguem com valores sociais, ofereçam sentido e respeitem o equilíbrio emocional. 

Desafios enfrentados pela Geração Z

  • Pressão por resultados imediatos, comparação constante nas redes sociais e incerteza sobre o futuro
  • Alta informalidade, baixo salário médio e dificuldade de permanência em empregos formais
  • Muitos jovens sentem que não foram preparados para lidar com o impacto emocional da transição da escola para o trabalho

O que esses jovens podem procurar nas empresas

  • Investimento em apoio emocional: implementação de programas de bem-estar, oferecimento de acesso a psicólogos (também online), promoção de rodas de conversa e normalização do uso de terapia corporativa

  • Reforço uma cultura de propósito e escuta: incentivo a uma comunicação aberta, empatia, flexibilidade, e coneção das atividades diárias com significado real

 

Saiba como ter sucesso no início da carreira 

Se você está no início da vida universitária e busca dar um salto rumo ao mercado de trabalho, com formação prática, networking relevante e bolsa integral, esta é sua chance. 

O Carreira de Excelência tem uma metodologia que une teoria e prática. Tudo para acelerar seu desenvolvimento e garantir destaque nos processos seletivos das melhores oportunidades.

Esse curso é ideal para você!

Viva uma jornada profunda de desenvolvimento pessoal. O Carreira de Excelência é ideal para você que está buscando:

  • Ter maior clareza sobre sua carreira 
  • Superar o desafio da falta de experiência 
  • Desenvolver autoconfiança e protagonismo 
  • Aprimorar a habilidade de tomar decisões 
  • Aprender a conciliar vida acadêmica e profissional 

CANDIDATE-SE PARA UMA VAGA GRATUITA E SEJA UM CASE DE SUCESSO

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa Prática - Carreira de ExcelênciaJovens

Mais de Carreira

Descubra o seu perfil de liderança com o método de Priscilla Erthal, da venture builder Orgânica

Curso gratuito do Na Prática te ajuda a transformar sua carreira com inteligência emocional

Presidente da Petrobras: ‘Um dia cheguei na obra e pararam tudo, porque diziam que mulher dava azar’

Com escala 5x2, H&M promete gerar 450 empregos no Brasil, diz presidente

Mais na Exame

Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda despenca para US$ 110 mil e pode aprofundar queda até US$ 105 mil

Carreira

Descubra seu perfil de líder com o método de Priscilla Erthal, da Orgânica

Brasil

'O Brasil precisa fazer 40 anos em 4', diz Tarcísio sobre prioridades para próximo governo

Mundo

Israel confirma ataques contra base militar e usinas elétricas no Iêmen