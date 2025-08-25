Por que a geração Z trava no primeiro emprego e quais os desafios emocionais que eles têm que lidar

A carreira dos sonhos (Rose Lincoln/Harvard)
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 10h45.
Marcados por hiperconexão digital, instabilidade econômica e alta exposição nas redes sociais, os jovens da geração Z encaram o mercado de trabalho com níveis elevados de ansiedade e incerteza.
O levantamento global Gen Z and Millennial Survey, da empresa de consultoria Deloitte mostra que 46% da geração Z sente-se ansiosa ou estressada no trabalho com frequência, sendo muitos exaustos ou mentalmente distantes do emprego.
Além disso, os economistas alertam que muitos jovens enfrentam desemprego ou ocupação informal como primeira experiência profissional, um cenário que potencializa a insegurança e fragiliza a possibilidade de construir uma trajetória sólida.
A geração Z não busca um emprego apenas para ganhar dinheiro, ela quer atuar em ambientes que dialoguem com valores sociais, ofereçam sentido e respeitem o equilíbrio emocional.
Se você está no início da vida universitária e busca dar um salto rumo ao mercado de trabalho, com formação prática, networking relevante e bolsa integral, esta é sua chance.
O Carreira de Excelência tem uma metodologia que une teoria e prática. Tudo para acelerar seu desenvolvimento e garantir destaque nos processos seletivos das melhores oportunidades.
Viva uma jornada profunda de desenvolvimento pessoal. O Carreira de Excelência é ideal para você que está buscando:
