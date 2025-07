Corrida matinal e pilotar helicóptero: como é a rotina de CEOs para manter alto desempenho

Os CEOs, fundadores e executivos de alto escalão de diferentes setores estruturam seus dias de maneira estratégica para manter o desempenho diante de agendas exigentes e muitas responsabilidades.

De acordo com Business Insider, Peter Beck, CEO da Rocket Lab, inicia o dia antes do nascer do sol e evita reuniões desnecessárias. Fora do expediente, o executivo pilota helicópteros.

Já David Risher, CEO da Lyft, costuma tomar matcha à tarde e, eventualmente, se disfarça de motorista para dirigir na própria empresa com o objetivo de compreender a experiência dos usuários.

Hábitos de sucesso

Anders Kurtén, presidente da maior corretora de iates do mundo, atravessa a fronteira da França até Mônaco pela manhã e corre de 5 a 10 quilômetros antes do trabalho.

Allison Ellsworth, cofundadora da marca de bebidas Poppi, afirma que nunca fez uma pausa formal para o almoço. "Sou uma pessoa criativa, então sou muito desorganizada", declarou.

Justin Nedelman, CEO da Pressed Juicery, inicia o dia com meditação, hidratação e exercício físico.

Mark Cuban, empresário bilionário, descreve sua rotina como simples, mas compartilhou uma dica prática de produtividade durante a entrevista à série. Entre os hábitos, está a priorização de tarefas essenciais e a redução de distrações — estratégia que considera fundamental para lidar com múltiplas frentes de negócios.