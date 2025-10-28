Conheça o segundo curso com maior número de matrículas no país, e o porquê

O curso de Administração lidera em vagas de estágio (16,8% do total, segundo Abres), provando ser o caminho mais seguro para a entrada no mercado de trabalho e gestão de empresas. (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 05h09.
Os dados mais recentes do Censo da Educação Superior, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), confirmam uma tendência histórica no Brasil: o curso de administração mantém-se no topo da preferência nacional.
Com um total de 653.126 matrículas, a graduação se posiciona como o segundo curso com mais estudantes matriculados no país, logo atrás de pedagogia (887.695) e à frente de direito (652.996), em um cenário de mais de 10 milhões de estudantes no ensino superior.
Esta massiva adesão não é um acidente, mas sim um reflexo direto da percepção de valor e da empregabilidade única que a formação em administração oferece em um mercado de trabalho amplo. O diploma não é apenas um certificado, mas uma licença para atuar em qualquer área do conhecimento, seja em grandes corporações, no setor público ou como empreendedor.
A graduação em administração se torna a escolha ideal por ser ampla o suficiente para permitir a reorientação de carreira e, ao mesmo tempo, oferecer mensalidades mais acessíveis, como destaca o Conselho Regional de Administração (CRA-SP). Ao contrário de cursos altamente especializados, que confinam o profissional a um nicho, o currículo em administração oferece uma visão 360 graus de uma organização.
O estudante adquire conhecimentos que transitam entre ciências exatas e humanas, assim, o egresso sabe atuar no planejamento, organização, direção e controle de recursos em qualquer contexto. Essa versatilidade cria um profissional imbatível em termos de empregabilidade.
O futuro administrador é capacitado para:
Essa amplitude de atuação torna o bacharel em administração um profissional indispensável em qualquer crise ou ciclo de expansão.
