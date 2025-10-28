Conheça o segundo curso com maior número de matrículas no país, e o porquê

Os dados mais recentes do Censo da Educação Superior, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), confirmam uma tendência histórica no Brasil: o curso de administração mantém-se no topo da preferência nacional.

Com um total de 653.126 matrículas, a graduação se posiciona como o segundo curso com mais estudantes matriculados no país, logo atrás de pedagogia (887.695) e à frente de direito (652.996), em um cenário de mais de 10 milhões de estudantes no ensino superior.

Esta massiva adesão não é um acidente, mas sim um reflexo direto da percepção de valor e da empregabilidade única que a formação em administração oferece em um mercado de trabalho amplo. O diploma não é apenas um certificado, mas uma licença para atuar em qualquer área do conhecimento, seja em grandes corporações, no setor público ou como empreendedor.

A graduação em administração se torna a escolha ideal por ser ampla o suficiente para permitir a reorientação de carreira e, ao mesmo tempo, oferecer mensalidades mais acessíveis, como destaca o Conselho Regional de Administração (CRA-SP). Ao contrário de cursos altamente especializados, que confinam o profissional a um nicho, o currículo em administração oferece uma visão 360 graus de uma organização.

O estudante adquire conhecimentos que transitam entre ciências exatas e humanas, assim, o egresso sabe atuar no planejamento, organização, direção e controle de recursos em qualquer contexto. Essa versatilidade cria um profissional imbatível em termos de empregabilidade.

O futuro administrador é capacitado para:

Gestão de pessoas;

Finanças;

Marketing e vendas;

Logística e produção.

Essa amplitude de atuação torna o bacharel em administração um profissional indispensável em qualquer crise ou ciclo de expansão.

