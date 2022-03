Conforme e conformes: entenda a diferença de concordância e sentido

Por Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Você sabia que a palavra “conformes” representa a mesma forma ou forma semelhante. Em outro uso, “conforme” pode remeter a sentir-se conformado.

Garanta o seu lugar entre as melhores do Brasil, entre no Ranking Negócios em Expansão 2022

Dois bons exemplos desse adjetivo em concordância:

"Emitiram pareceres conformes."

"Estavam ambos conformes quanto ao caso."

No último caso, eles tinham o mesmo pensamento, concordavam-se quanto a uma determinada situação.

Um sujeito que se sente conformado, resignado, está conforme:

"Depois de muito sofrer, ele parecia conforme."

Ampliar o vocabulário é um exercício saudável e necessário; a compreensão vai além, e as palavras podem ser usadas com precisão.

Semifolia

Há pouco, passamos o período carnavalesco. Alguns, por recomendações diversas, farrearam, mas não tanto. Outros, por quesitos além de meu conhecimento, foram impedidos dos desfiles tradicionais: seria uma semifolia?

No que se refere ao tema vocabular, a etimologia afirma:

“Do francês folie, loucura, por sua vez vindo do latim folle, movimento. Passou a ser aplicado a um tipo de louco que raramente está quieto. Em sentido conotativo, designa indivíduo que dança e canta em ocasiões específicas, como as festas do Divino, de Reis e do Carnaval.”

Talvez houvesse aquele que questionasse a ausência do hífen na palavra “semifolia”. Por mais que a palavra não tenha registro oficial no VOLP, “semi” só tem o auxílio de hífen quando a palavra for iniciada por i ou h (letras idênticas à última do prefixo ou termo iniciado por h).

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da EXAME Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas de nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.