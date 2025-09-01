Concursos públicos: mais de 600 vagas abertas e salários que chegam a R$ 9 mil

O segundo semestre de 2025 mantém um ritmo forte de concursos no Brasil, com editais que atraem candidatos em diferentes áreas e níveis de escolaridade. Quatro seleções estão com inscrições abertas e, juntas, oferecem mais de 600 vagas imediatas.

Os salários podem ultrapassar R$ 9 mil, com oportunidades em estados como São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Goiás. As inscrições variam conforme a banca organizadora e o cronograma de cada certame.

Concursos em destaque

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP)

O concurso oferece 12 vagas para Especialista Contábil, voltadas a profissionais com ensino superior completo. O salário inicial é de R$ 6.117,26. As inscrições vão de 28 de agosto a 2 de outubro, no portal do Instituto Nosso Rumo.

Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (DPE-SC)

A seleção contempla 14 vagas imediatas e formação de cadastro reserva, com cargos de Técnico Administrativo (nível médio) e Analista Jurídico (nível superior). As remunerações variam de R$ 5.423,72 a R$ 9.355,73. Inscrições até 15 de setembro no site da FUNDATEC.

Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu (RJ)

Este é o concurso com o maior número de vagas: 452 oportunidades distribuídas entre cargos de nível médio e superior. Os salários variam de R$ 3.036,00 a R$ 5.000,00. As inscrições estão abertas até 18 de setembro no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão (SAE-GO)

A autarquia disponibiliza 140 vagas imediatas para cargos de nível fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 1.906,20 até R$ 9.914,08, o maior valor entre os certames listados. O período de inscrição será de 22 de setembro a 23 de outubro, no site da Fundação Aroeira.

Panorama e preparação para os concursos

As seleções abertas abrangem áreas administrativas, contábeis, jurídicas e técnicas, ampliando as chances para diferentes perfis profissionais. O momento é estratégico para quem busca estabilidade e bons salários no setor público.

A atenção aos prazos e à leitura detalhada dos editais é fundamental, já que alterações nos cronogramas ou requisitos podem ocorrer. A preparação deve incluir o planejamento de estudos e a compreensão dos temas mais cobrados pelas bancas organizadoras.

Candidatos interessados devem acompanhar os portais oficiais das instituições e bancos organizadores, garantindo o cumprimento dos requisitos e o envio correto das inscrições.