Programa de Trainee da Kraft Heinz terá inscrições abertas até setembro; saiba como se inscrever

Estão abertas até 18 de setembro as inscrições para o Programa Global de Trainee da Kraft Heinz. O programa oferece desenvolvimento profissional por meio da participação em projetos junto a lideranças globais.

Os trainees atuarão nas áreas de suporte, vendas e operações, com oportunidades em escritórios e fábricas localizadas em São Paulo, Jandira (SP), Nerópolis (GO), Blumenau (SC), além de centros de distribuição em Gaspar (SC) e Nerópolis (GO).

Requisitos para participar:

Graduação concluída entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024

Inglês em nível intermediário (a empresa oferece curso intensivo para quem não é fluente)

Disponibilidade para residir nas cidades onde as vagas estão disponíveis

Sobre a Kraft Heinz no Brasil

A Kraft Heinz conta com mais de 3.000 colaboradores no país e possui operações que atendem mais de 500 mil pontos de venda em todo o território brasileiro.

No setor agrícola, a empresa cultiva aproximadamente 7.000 hectares de tomate, pepino e milho-doce em Minas Gerais, Goiás, Paraná e Santa Catarina.

Benefícios e início do programa:

Os participantes selecionados terão acesso a benefícios como plano de saúde, vale alimentação, auxílio creche, Gympass, licença parental, entre outros. O programa tem previsão de início em janeiro de 2026.

Mais informações e inscrições pelo site: www.traineekraftheinz.com.