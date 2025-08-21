Concursos públicos: veja oportunidades com salários de até R$ 16 mil; saiba como se inscrever

Diversos concursos públicos com inscrições abertas em 2025 oferecem mais de 600 vagas com salários que podem chegar a até R$ 16 mil.

Essas oportunidades abrangem cargos em tribunais, ministérios públicos, universidades federais e órgãos de pesquisa.

Veja 11 concursos em aberto:

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP)

Vagas: Cadastro de reserva para Escrevente Técnico Judiciário

Salário: R$ 6.345,94

Inscrições: Até 22 de setembro (VUNESP)

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM)

Vagas: 115 vagas para Pesquisador, Analista e Técnico em Geociências

Salário: Entre R$ 4.442,68 e R$ 10.577,48

Inscrições: Até 2 de setembro (FGV)

Ministério Público de São Paulo (MP-SP)

Vagas: 15 vagas para Analista de Promotoria II

Salário: R$ 13.581,75

Inscrições: Até 15 de setembro (VUNESP)

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Vagas: 52 vagas para Professores

Salário: Entre R$ 6.180,86 e R$ 13.288,85

Inscrições: Até 15 de setembro (UFPE)

Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag MG)

Vagas: 40 vagas para Especialista em Políticas Públicas

Salário: R$ 5.226,60

Inscrições: Até 5 de setembro

Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul (CORE RS)

Vagas: Vagas com salário inicial de R$ 5 mil

Inscrições: Até 22 de setembro (Instituto Quadrix)

Instituto Federal do Maranhão (IFMA)

Vagas: 95 vagas para professores e 29 para técnicos administrativos

Salário: Até R$ 13.288,85

Inscrições: Até 9 de setembro

Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

Vagas: 77 vagas para técnicos administrativos e 100 vagas para docentes EBTT

Salário: Até R$ 13 mil

Inscrições: Até 4 de setembro

Conselho Regional de Biologia da 5ª Região (CRBio-5)

Vagas: Para níveis médio e superior

Salário: Entre R$ 2.889,26 e R$ 3.646,00

Inscrições: Até 11 de setembro

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS)

Vagas: 130 vagas

Salário: Entre R$ 4.000,00 e R$ 16.663,50

Inscrições: Até 25 de agosto (FGV)

Unicamp

Vagas: 12 vagas para diferentes cargos

Salário: Entre R$ 4.929,44 e R$ 11.550,22

Inscrições: Até outubro (varia conforme cargo)

Como se inscrever

As inscrições para os concursos podem ser feitas diretamente nos sites dos organizadores, como VUNESP, FGV, Quadrix e Fundação Carlos Chagas.

É fundamental que os candidatos fiquem atentos aos prazos de inscrição, que geralmente se estendem até setembro de 2025.