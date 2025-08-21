Concursos públicos: veja oportunidades com salários de até R$ 16 mil; saiba como se inscrever

(Caiaimage/Sam Edwards/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14h58.
Diversos concursos públicos com inscrições abertas em 2025 oferecem mais de 600 vagas com salários que podem chegar a até R$ 16 mil.
Essas oportunidades abrangem cargos em tribunais, ministérios públicos, universidades federais e órgãos de pesquisa.
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP)
Vagas: Cadastro de reserva para Escrevente Técnico Judiciário
Salário: R$ 6.345,94
Inscrições: Até 22 de setembro (VUNESP)
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM)
Vagas: 115 vagas para Pesquisador, Analista e Técnico em Geociências
Salário: Entre R$ 4.442,68 e R$ 10.577,48
Inscrições: Até 2 de setembro (FGV)
Ministério Público de São Paulo (MP-SP)
Vagas: 15 vagas para Analista de Promotoria II
Salário: R$ 13.581,75
Inscrições: Até 15 de setembro (VUNESP)
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Vagas: 52 vagas para Professores
Salário: Entre R$ 6.180,86 e R$ 13.288,85
Inscrições: Até 15 de setembro (UFPE)
Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag MG)
Vagas: 40 vagas para Especialista em Políticas Públicas
Salário: R$ 5.226,60
Inscrições: Até 5 de setembro
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul (CORE RS)
Vagas: Vagas com salário inicial de R$ 5 mil
Inscrições: Até 22 de setembro (Instituto Quadrix)
Instituto Federal do Maranhão (IFMA)
Vagas: 95 vagas para professores e 29 para técnicos administrativos
Salário: Até R$ 13.288,85
Inscrições: Até 9 de setembro
Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)
Vagas: 77 vagas para técnicos administrativos e 100 vagas para docentes EBTT
Salário: Até R$ 13 mil
Inscrições: Até 4 de setembro
Conselho Regional de Biologia da 5ª Região (CRBio-5)
Vagas: Para níveis médio e superior
Salário: Entre R$ 2.889,26 e R$ 3.646,00
Inscrições: Até 11 de setembro
Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS)
Vagas: 130 vagas
Salário: Entre R$ 4.000,00 e R$ 16.663,50
Inscrições: Até 25 de agosto (FGV)
Unicamp
Vagas: 12 vagas para diferentes cargos
Salário: Entre R$ 4.929,44 e R$ 11.550,22
Inscrições: Até outubro (varia conforme cargo)
As inscrições para os concursos podem ser feitas diretamente nos sites dos organizadores, como VUNESP, FGV, Quadrix e Fundação Carlos Chagas.
É fundamental que os candidatos fiquem atentos aos prazos de inscrição, que geralmente se estendem até setembro de 2025.