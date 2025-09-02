Carreira

Bayer abre 100 vagas de estágio com bolsa-auxílio de até R$ 2.800; saiba como se inscrever

Com 100 vagas abertas e um pacote de benefícios atrativo, o Programa de Estágio 2026 da Bayer oferece oportunidades para estudantes

Bayer: empresa alemã oferece mais de 100 vagas de estágio (Bayer/Divulgação)

Redação Exame

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 14h53.

Última atualização em 2 de setembro de 2025 às 14h54.

A Bayer, empresa química e farmacêutica alemã, anunciou a abertura de inscrições para seu Programa de Estágio 2026, oferecendo mais de 100 vagas em nove estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco.

As oportunidades são destinadas aos níveis técnico, superior e superior agro, e abrangem as três divisões de negócios da empresa — agrícola, farmacêutica e bens de consumo — além de áreas corporativas.

Modalidades de estágio e bolsa-auxílio

O programa está estruturado em três modalidades:

  • Estágio técnico: Para estudantes matriculados em cursos técnicos, com disponibilidade para estagiar de 1 a 2 anos. A bolsa-auxílio é de R$ 1.450 para 30 horas semanais.

  • Estágio superior: Destinado a alunos a partir do 3º semestre da graduação ou do 1º semestre dos cursos tecnólogos, com pelo menos um ano disponível para estágio. A bolsa-auxílio é de R$ 2.100 para 30 horas semanais.

  • Estágio superior agro: Para estudantes de Agronomia ou Engenharia Agronômica no último ano da graduação, com disponibilidade de 5 meses a 1 ano para estágio. A bolsa-auxílio é de R$ 2.800 para 40 horas semanais.

Além da bolsa, o programa oferece um pacote de benefícios, incluindo assistência médica e odontológica, auxílio psicológico, nutricional, pedagógico e jurídico, acesso à rede de academias Wellhub, subsídio para medicamentos Bayer, seguro de vida, modelo de trabalho flexível (dependendo da função e localização), transporte e refeição em algumas unidades.

Como se inscrever?

As inscrições para o Programa de Estágio 2026 da Bayer estão abertas até dia 21 de setembro de 2025, e os detalhes podem se inscrever pelo site oficial da empresa no seguinte link: https://ciadetalentos.com.br/estagionovostalentos/.

