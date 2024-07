Concurso Público Correios: Edital é divulgado com salário de até R$ 6,8 mil

O edital do concurso para os Correios foi publicado. São 33 vagas para cargos de nível médio e superior nas áreas da Saúde e Segurança do Trabalho.

Os salários variam entre R$ R$ 3.672,84 a R$ 6.872,48 de acordo com o cargo:

Nível médio:

Técnico em Segurança do Trabalho Júnior (R$ 3.672,84);

Nível superior:

Enfermeiro do Trabalho Júnior (R$ 6.583,54);

Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior (R$ 6.872,48); e

Médico do Trabalho Júnior (R$ 6.872,48).

Como se inscrever?

As inscrições poderão ser feitas entre 7 de agosto e 8 de setembro por meio do site IADES, banca organizadora. A taxa de inscrição é no valor de R$ 70,00.

Como será a prova?

A prova objetiva está prevista para o dia 13 de outubro e terá 50 questões de múltipla escolha, com 20 questões de conhecimentos básicos e 30 questões de conhecimento específicos.

O resultado dos aprovados deve ser divulgado no dia 20 de novembro, com previsão de contratação ainda neste ano.