A regra de marketing de três palavras que levou essa empresa a valer US$ 10,75 bilhões

Entrar em um mercado dominado por gigantes como JPMorgan Chase e American Express costuma exigir orçamentos bilionários de marketing. A Bilt seguiu outro caminho.

Fundada em 2021, a fintech conquistou consumidores e investidores com uma mensagem direta, recompensar pessoas por sua maior despesa mensal: o aluguel.

Cinco anos depois, a empresa atingiu um valor de mercado de US$ 10,75 bilhões, apoiada por mais de US$ 750 milhões em capital captado. As informações são do Inc.

Um mercado caro — e altamente competitivo

O setor de cartões de crédito nos Estados Unidos é um dos mais disputados do sistema financeiro. Apenas no terceiro trimestre, JPMorgan e American Express gastaram cerca de US$ 1,6 bilhão em marketing.

Foi nesse ambiente que a Bilt decidiu competir, sem tentar replicar a lógica de gastos dos incumbentes. Para Ankur Jain, fundador e CEO da empresa, a vantagem competitiva não estava no volume de investimento em mídia, mas na clareza da proposta.

A simplicidade como estratégia de valor

Desde o início, a mensagem da Bilt foi mantida deliberadamente simples: permitir que usuários acumulem pontos ao pagar aluguel. Segundo Jain, essa clareza ajudou a empresa a atravessar diferentes nichos de consumidores, de viajantes obcecados por pontos a usuários de fóruns como Reddit, passando por frequentadores de academias e entusiastas de gastronomia.

A regra interna era evitar explicações complexas. A proposta precisava ser compreendida rapidamente, sem fricção.

Do ponto de vista financeiro, isso reduziu custos de aquisição e facilitou escala, dois fatores centrais para sustentar valor de mercado elevado.

Crescimento que atraiu grandes investidores

A estratégia se refletiu nos números. A Bilt captou mais de US$ 750 milhões em rodadas lideradas por investidores como General Catalyst e United Wholesale Mortgage, a maior provedora de hipotecas dos Estados Unidos.

Em julho do ano passado, a empresa atingiu valor de mercado de US$ 10,75 bilhões, consolidando-se como uma das fintechs privadas mais valiosas do país.

Hoje, a plataforma integra um ecossistema que envolve mais de 4 milhões de lares e cerca de 40 mil comerciantes, uma expansão que manteve a lógica original, mas ampliou o alcance do modelo.

