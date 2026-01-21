Como essa jovem construiu um patrimônio milionário antes dos 30 com disciplina financeira

Redação Exame
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 13h54.
Aos 30 anos, Michela Allocca atingiu um marco que muitos profissionais levam décadas para alcançar: um patrimônio milionário construído do zero.
Fundadora da plataforma Break Your Budget, ela afirma que o resultado não veio de ganhos rápidos ou apostas arriscadas, mas de uma combinação clássica de finanças bem executadas, controle rigoroso de despesas, crescimento consistente de receita e disciplina para evitar a inflação do estilo de vida.
Antes de falar em orçamento, Allocca defende uma etapa anterior: mapear com precisão para onde o dinheiro está indo. Segundo ela, a maioria das pessoas subestima seus próprios gastos, um erro comum também em empresas com baixa maturidade financeira.
Ao acompanhar cada despesa, ela conseguiu identificar desperdícios e redefinir prioridades. A lógica é simples: sem visibilidade do fluxo de caixa, não há decisão financeira consistente.
Em vez de orçamentos inflexíveis, Allocca adota o que chama de “limites de gastos”. A estratégia cria diretrizes claras, mas permite ajustes — evitando decisões impulsivas e abandonos completos do planejamento financeiro.
Um exemplo prático foi a adoção de períodos de “não consumo”, nos quais certas categorias de gastos são temporariamente suspensas, enquanto outras seguem liberadas. O objetivo não é cortar tudo, mas impor critérios.
Do ponto de vista corporativo, trata-se de uma lógica semelhante à gestão de custos variáveis: flexibilidade sem perder controle.
Apesar da disciplina com despesas, Allocca reconhece que o verdadeiro salto patrimonial veio do aumento da receita. O projeto que começou como um hobby nas redes sociais se transformou em um negócio escalável durante a pandemia.
Em 2022, ela deixou o emprego em uma consultoria de investimentos para se dedicar integralmente à empresa. Desde então, afirma ter quadruplicado a renda que tinha no mercado corporativo.
O ponto central, segundo ela, não foi apenas ganhar mais — mas evitar que os gastos crescessem no mesmo ritmo.
