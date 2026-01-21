Como essa jovem construiu um patrimônio milionário antes dos 30 com disciplina financeira

Aos 30 anos, Michela Allocca atingiu um marco que muitos profissionais levam décadas para alcançar: um patrimônio milionário construído do zero.

Fundadora da plataforma Break Your Budget, ela afirma que o resultado não veio de ganhos rápidos ou apostas arriscadas, mas de uma combinação clássica de finanças bem executadas, controle rigoroso de despesas, crescimento consistente de receita e disciplina para evitar a inflação do estilo de vida.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Patrimônio não nasce do acaso, nasce do controle

Antes de falar em orçamento, Allocca defende uma etapa anterior: mapear com precisão para onde o dinheiro está indo. Segundo ela, a maioria das pessoas subestima seus próprios gastos, um erro comum também em empresas com baixa maturidade financeira.

Ao acompanhar cada despesa, ela conseguiu identificar desperdícios e redefinir prioridades. A lógica é simples: sem visibilidade do fluxo de caixa, não há decisão financeira consistente.

Limites de gastos em vez de regras rígidas

Em vez de orçamentos inflexíveis, Allocca adota o que chama de “limites de gastos”. A estratégia cria diretrizes claras, mas permite ajustes — evitando decisões impulsivas e abandonos completos do planejamento financeiro.

Um exemplo prático foi a adoção de períodos de “não consumo”, nos quais certas categorias de gastos são temporariamente suspensas, enquanto outras seguem liberadas. O objetivo não é cortar tudo, mas impor critérios.

Do ponto de vista corporativo, trata-se de uma lógica semelhante à gestão de custos variáveis: flexibilidade sem perder controle.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Crescimento de renda como principal alavanca

Apesar da disciplina com despesas, Allocca reconhece que o verdadeiro salto patrimonial veio do aumento da receita. O projeto que começou como um hobby nas redes sociais se transformou em um negócio escalável durante a pandemia.

Em 2022, ela deixou o emprego em uma consultoria de investimentos para se dedicar integralmente à empresa. Desde então, afirma ter quadruplicado a renda que tinha no mercado corporativo.

O ponto central, segundo ela, não foi apenas ganhar mais — mas evitar que os gastos crescessem no mesmo ritmo.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.