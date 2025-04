Concurso dos Correios: resultado final é homologado; veja como acessar

Os Correios homologaram nesta segunda-feira, 14, o resultado final do concurso público nacional que classificou candidatos para vagas de níveis médio e superior. O processo seletivo foi concluído após 13 anos sem a realização de concursos amplos na estatal, marcando uma etapa importante para a renovação dos quadros da empresa.

Segundo comunicado oficial, a partir da homologação, as convocações dos candidatos aprovados ocorrerão dentro do prazo de validade do certame, respeitando a necessidade operacional da estatal e a ordem de classificação estabelecida nos editais.

A empresa reforçou que é fundamental que as candidatas e os candidatos mantenham seus dados cadastrais atualizados e acompanhem todas as publicações oficiais no site dos Correios (www.correios.com.br) e da organizadora do concurso, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Esse monitoramento é essencial para não perder prazos e convocações.

O concurso, considerado um dos maiores da história dos Correios, contou com a participação de mais de 1 milhão de inscritos. Eles concorreram a um total de 3.511 vagas, distribuídas entre cargos de nível médio e superior. Do total de vagas oferecidas, 30% foram destinadas a candidatos negros e indígenas, enquanto 10% foram reservadas para pessoas com deficiência, de acordo com as políticas de inclusão da estatal.