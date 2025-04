TRT-2 divulga edital para novo concurso de servidores do órgão

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) publicou na segunda-feira, 14, no Diário Oficial da União (DOU), o edital referente ao novo concurso público para provimento de cargos efetivos e formação de cadastro reserva. O certame visa selecionar servidores para o quadro de pessoal do Poder Judiciário Federal, no âmbito da 2ª Região, que abrange a cidade de São Paulo e outras localidades do Estado.

As inscrições para o concurso estarão abertas entre os dias 24 de abril e 22 de maio de 2025, com a previsão de aplicação das provas no dia 3 de agosto de 2025, na cidade de São Paulo. O concurso será organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), uma das mais renomadas instituições do país na organização de certames públicos.

O edital contém detalhes sobre as áreas, especialidades e requisitos necessários para cada cargo oferecido, além do número de vagas e da remuneração inicial. As vagas estarão distribuídas entre diversas especialidades, e a remuneração inicial pode variar conforme a função.

Além das informações sobre os cargos, o edital também especifica o conteúdo programático das provas, que serão compostas por questões de conhecimentos básicos e específicos, e detalha o peso de cada seção, a duração da prova e o caráter das avaliações. Os candidatos deverão realizar as inscrições exclusivamente pela internet, por meio do site da FCC.

Detalhes sobre a inscrição e a aplicação das provas

A inscrição para o concurso deve ser feita através do portal da Fundação Carlos Chagas, que disponibiliza todas as informações sobre o processo seletivo. O valor da taxa de inscrição também está disponível no edital e varia conforme o cargo escolhido pelo candidato.

A aplicação das provas ocorrerá exclusivamente na cidade de São Paulo, sendo este o único local previsto para a realização do certame. Os candidatos serão avaliados em questões objetivas, que incluem tanto conhecimentos gerais quanto específicos de cada área.

Com o objetivo de oferecer transparência e manter os candidatos atualizados, todas as informações relacionadas ao concurso, incluindo eventuais alterações e detalhes adicionais, estarão disponíveis na área "Transparência / Pessoas / Concursos" do portal do TRT-2, além do site da Fundação Carlos Chagas.