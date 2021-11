Concurso da PM SP abre 2.700 vagas; veja como se inscrever

A Polícia Militar do estado de São Paulo abriu inscrições do concurso público para 2.700 vagas. As oportunidades são para soldado da PM de 2ª classe do Quadro de Praças de Polícia Militar (QPPM), destinados a candidatos femininos e masculinos.

Entre os pré requisitos para participar do concurso, o candidato deve ser brasileiro;

Ter entre 17 a 30 anos;

Ensino médio completo;

Habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias "B" e "E";

Altura mínima, descalço e descoberto, de 155 cm, se mulher e 160 cm, se homem;

Possuir aptidão física compatível com o exercício do cargo;

Possuir higidez física e mental; entre outras exigências presentes no edital.

O salário inicial é de R$ 3.360,33, sendo que as parcelas que a compõem são: padrão no valor de R$ 1.287,33, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) no valor de R$ 1.287,33, e insalubridade no valor de R$ 785,67.

A vida está mais complexa, a rotina mais intensa. Mas a EXAME pode ajudar a manter a mente em foco: saiba como.

A realização das provas objetiva e dissertativa está prevista para o dia 6 de fevereiro de 2022 e seguirá os protocolos de prevenção à covid-19, conforme regras do edital. A prova objetiva do concurso da PM de SP terá 60 de múltipla escolha, envolvendo as áreas língua portuguesa e interpretação de texto, matemática, conhecimentos gerais, noções básicas de informática e noções de administração pública. A prova dissertativa será composta de uma redação, na qual o candidato produzirá uma dissertação em prosa a partir da leitura de textos auxiliares. A duração será de cinco horas. Após a prova, o candidato passará por exame de aptidão física; exame de saúde; exame psicológico; avaliação de conduta social, da reputação e da idoneidade; e análise de documentos.

Inscrição

As inscrições devem ser feitas pelo site da Vunesp, de 25 de outubro a 08 de dezembro e têm valor de R$ 57,00. O edital pode ser acessado aqui. No momento da inscrição o candidato deve escolher entre as seguintes cidades para realizar a prova: Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.