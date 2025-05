Comunicação com IA: veja como a tecnologia pode ser aliada na sua evolução profissional

Não se trata mais apenas de usar IA para corrigir vírgulas ou trocar palavras repetidas por sinônimos. Profissionais em cargos estratégicos já estão explorando os recursos dessa tecnologia para ir além — da geração de ideias à lapidação da mensagem final.

Abaixo, confira quatro formas práticas de usar a inteligência artificial para transformar sua comunicação.

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

1. Brainstorming com uma parceira criativa

O bloqueio criativo não é mais um obstáculo intransponível.

A IA pode ser usada como colaboradora de confiança para gerar ideias, explorar novas abordagens e até antecipar como um executivo de alto nível explicaria um conceito técnico de forma acessível.

2. Metáforas para tornar a mensagem memorável

Metáforas bem construídas são ferramentas poderosas para tornar uma mensagem mais vívida e inesquecível.

Sabia que profissionais que dominam Inteligência Artificial são mais procurados? Impulsione sua carreira com o pré-MBA de inteligência artificial da EXAME + Saint Paul e ganhe um certificado de conclusão; Clique aqui e inscreva-se, são quatro aulas práticas com uma carga horária e três horas

A dificuldade, muitas vezes, está em encontrar a imagem certa. A IA pode ajudar nessa missão.

3. Clareza e tom como diferencial competitivo

Conciliar clareza e concisão é um dos maiores desafios na comunicação profissional.

Com a ajuda da IA, é possível reescrever textos longos, mantendo sua essência, mas com menos palavras. Basta indicar o número máximo desejado.

A tecnologia também é útil na criação de resumos, como uma introdução objetiva em e-mails corporativos ou descrições de apresentações.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

4. Antecipe o impacto com feedback da IA

Seja antes de enviar um e-mail importante ou antes de subir ao palco para uma apresentação, a IA pode funcionar como uma espécie de “ensaio geral”.

A hora de agir e dominar a inteligência artificial é agora

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.