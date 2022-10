Como você pode aumentar seu salário com esta única atitude

EMPIRICUS - UM CONTEÚDO PATROCINADO

Quem quer dar uma guinada na carreira, não deseja apenas a realização pessoal, aquele sentimento de “ter chegado lá” ‒ que é muito bem-vindo, claro, mas não paga as contas. São as perspectivas de aumento do salário que motivam muita gente a ir atrás da ascensão profissional.

Quanto mais sênior uma pessoa for dentro de sua área, a tendência é que ela ganhe mais dinheiro.

No entanto, para subir de cargo, não basta apenas a vontade. Além do tempo de experiência, os chefes e gestores estão sempre em busca de profissionais com qualificações e diferenciais competitivos.

Para se tornar um desses profissionais diferenciados, você só precisa tomar uma atitude, que pode aumentar seu salário em 150% a 255% e te tornar um candidato forte para promoções e novas oportunidades.

Como nem todo mundo está disposto a gastar ‒ ou melhor, investir ‒ tempo e dinheiro para se aperfeiçoar profissionalmente, aqueles que se dedicam saem disparados na frente, tanto para preencherem novas vagas quanto para serem promovidos.

É o que acontece, principalmente, em áreas mais competitivas e com remunerações maiores.

O ‘brilho’ do seu currículo

A atitude a qual me refiro consiste em ingressar em uma pós-graduação.

Uma pós-graduação é o verdadeiro diferencial de um currículo. Você pode até não ter feito a faculdade mais renomada ou ter trabalhado nas empresas mais conhecidas do seu setor, mas uma especialização pode fazer toda a diferença em sua busca por uma vaga de emprego ou por uma promoção.

Afinal, todo o esforço e as horas envolvidas em um programa de especialização precisam ser recompensados de alguma maneira. Muitas vezes, essa recompensa vem na forma de cargos mais altos e salários maiores.

Só para explicar a tamanha diferença que uma pós pode fazer por você, usarei o exemplo do mercado financeiro, uma área em que só um diploma de faculdade, na maioria das vezes, não basta e a especialização é quase que “obrigatória”.

Segundo a consultoria de Robert Half,

Um associado financeiro ganha R$ 13.050 no começo da carreira; e R$ 20.000 conforme vai ascendendo;

Já um analista começa com o salário de R$ 9.000 e pode chegar a R$ 13.800 , conforme se especializa;

Por fim, um diretor de finanças (que já é um cargo que demanda bastante qualificação) tem salário inicial médio de R$ 25.550, que depois pode subir para R$ 39.050 .

Perceba que todos esses profissionais têm um salto relevante em suas remunerações conforme acumulam experiência e conhecimento.

Por isso, qualquer pessoa que busca ascender na carreira em bancos, corretoras, gestoras de investimentos já tem em mente que se qualificar é essencial para conseguir ir subindo os “degraus” e poder aumentar os salários e bônus, que já são bem generosos neste setor.

Outro mercado em que a pós faz toda a diferença é o de marketing.

Vamos aos exemplos, também extraídos do guia salarial da Robert Half. Considerando o estado de São Paulo, um analista de marketing começa ganhando, em média, R$ 4.100. Depois, como gerente com especialização, pode atingir R$ 10.400. Por fim, no cargo de diretor, esse salário sobe para R$ 19.500.

Claro que para poder atingir esse nível salarial e hierárquico, é preciso investir em conhecimento. Hoje em dia, há muitas pessoas se declarando “gurus” de marketing digital ou até mesmo especialistas, sem terem experiência o suficiente e nem resultados comprovados.

Daí a importância de buscar uma pós-graduação com quem entende do assunto e tem expertise de verdade ‒ não só um feed bonito no Instagram.

Tchau, estagnação profissional e salarial

Sem uma especialização, as pessoas inevitavelmente atingem um “teto” e ficam estagnadas em seus cargos, sem a possibilidade de ganhar mais dinheiro e mudar seu patamar de vida. Isso inevitavelmente leva à insatisfação e desmotivação, que não é bom nem para o profissional, nem para seu empregador.

Se você quer ficar longe desse ciclo, a recomendação não poderia ser mais clara: chegou a hora de ir atrás de uma qualificação profissional.

A atitude mais certeira que você pode tomar em prol do seu futuro é buscar uma especialização. De certa forma, este é o único investimento com “garantia” de retorno que você terá, porque estará investindo em si mesmo. Aquele velho clichê de que o seu conhecimento ninguém pode roubar.

Claro que você deve ir atrás de uma especialização de qualidade, com professores que têm tanto o conhecimento teórico como a experiência prática no mercado. Caso contrário, é desperdício de dinheiro e tempo.

Se você realmente quiser levar sua carreira a sério e buscar um diferencial relevante no mercado

