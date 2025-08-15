Carreira

Como usar um único comando para o ChatGPT resumir um vídeo de 1 hora em 5 pontos

Com um único comando, o ChatGPT resume vídeos longos em 5 pontos claros e fáceis de entender

ChatGPT: ferramenta foi treinada a responder de forma autônoma os questionamentos mais diversos (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 16h15.

Resumir conteúdos longos é uma das funções mais úteis da IA, especialmente quando você não tem tempo para assistir ou revisar tudo. 

Com o prompt certo, o ChatGPT consegue transformar um vídeo de uma hora em cinco tópicos claros e objetivos, destacando apenas as informações realmente essenciais. O segredo está em dar contexto suficiente e indicar o formato exato de saída que você quer.

O passo a passo para transformar vídeos longos em resumos curtos

Ao pedir um resumo genérico, a IA pode trazer informações excessivas ou pouco relevantes. Mas, ao especificar que quer apenas cinco pontos-chave, o modelo direciona a análise para o essencial. 

Além disso, incluir detalhes como público-alvo e objetivo do resumo aumenta a relevância do resultado. Você também pode usar essa técnica para reuniões gravadas, webinars ou palestras.

O prompt pronto para usar

“Resuma o conteúdo deste vídeo em apenas 5 pontos-chave, claros e objetivos, mantendo apenas as informações mais relevantes para [objetivo ou público-alvo]. Aqui está a transcrição: [colar transcrição ou link]”

Exemplo:

“Resuma o conteúdo deste vídeo em 5 pontos-chave para um gestor de marketing entender as principais tendências discutidas. Aqui está a transcrição: [colar transcrição]”

