Como usar um único comando para o ChatGPT resumir um vídeo de 1 hora em 5 pontos

ChatGPT: ferramenta foi treinada a responder de forma autônoma os questionamentos mais diversos (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
Redatora
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 16h15.
Resumir conteúdos longos é uma das funções mais úteis da IA, especialmente quando você não tem tempo para assistir ou revisar tudo.
Com o prompt certo, o ChatGPT consegue transformar um vídeo de uma hora em cinco tópicos claros e objetivos, destacando apenas as informações realmente essenciais. O segredo está em dar contexto suficiente e indicar o formato exato de saída que você quer.
Ao pedir um resumo genérico, a IA pode trazer informações excessivas ou pouco relevantes. Mas, ao especificar que quer apenas cinco pontos-chave, o modelo direciona a análise para o essencial.
Além disso, incluir detalhes como público-alvo e objetivo do resumo aumenta a relevância do resultado. Você também pode usar essa técnica para reuniões gravadas, webinars ou palestras.
“Resuma o conteúdo deste vídeo em apenas 5 pontos-chave, claros e objetivos, mantendo apenas as informações mais relevantes para [objetivo ou público-alvo]. Aqui está a transcrição: [colar transcrição ou link]”
“Resuma o conteúdo deste vídeo em 5 pontos-chave para um gestor de marketing entender as principais tendências discutidas. Aqui está a transcrição: [colar transcrição]”
