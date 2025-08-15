Como usar um único comando para o ChatGPT resumir um vídeo de 1 hora em 5 pontos

Resumir conteúdos longos é uma das funções mais úteis da IA, especialmente quando você não tem tempo para assistir ou revisar tudo.

Com o prompt certo, o ChatGPT consegue transformar um vídeo de uma hora em cinco tópicos claros e objetivos, destacando apenas as informações realmente essenciais. O segredo está em dar contexto suficiente e indicar o formato exato de saída que você quer.

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

O passo a passo para transformar vídeos longos em resumos curtos

Ao pedir um resumo genérico, a IA pode trazer informações excessivas ou pouco relevantes. Mas, ao especificar que quer apenas cinco pontos-chave, o modelo direciona a análise para o essencial.

Além disso, incluir detalhes como público-alvo e objetivo do resumo aumenta a relevância do resultado. Você também pode usar essa técnica para reuniões gravadas, webinars ou palestras.

O prompt pronto para usar

“Resuma o conteúdo deste vídeo em apenas 5 pontos-chave, claros e objetivos, mantendo apenas as informações mais relevantes para [objetivo ou público-alvo]. Aqui está a transcrição: [colar transcrição ou link]”

Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Exemplo:

“Resuma o conteúdo deste vídeo em 5 pontos-chave para um gestor de marketing entender as principais tendências discutidas. Aqui está a transcrição: [colar transcrição]”

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME e Saint Paul

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS