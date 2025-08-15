Carreira

Curso gratuito dá salto na carreira de universitários e projeta nova geração de líderes

Com networking e projeto prático, programa acelera jovens rumo à liderança no mercado

(Tom Merton/Getty Images)

Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 17h01.

Universitários de todo o Brasil agora têm a chance de dar um salto real na carreira com o Carreira de Excelência, programa gratuito do Na Prática que oferece formação híbrida, bolsa integral e metodologia voltada para o desenvolvimento de competências valorizadas pelo mercado de trabalho. 

Unindo teoria, prática e conexões estratégicas, o curso transforma o início da trajetória profissional e prepara jovens para assumir, desde cedo, posições de liderança.

Formação completa com teoria, prática e experiência real

O curso Carreira de Excelência foi desenvolvido para complementar o ensino universitário tradicional com uma abordagem prática, voltada ao mercado. 

A formação híbrida inclui encontros presenciais em mais de 20 cidades brasileiras, além de uma trilha online de cinco semanas com atividades práticas, desafios e interação com profissionais experientes.

Entre os diferenciais do programa estão o projeto individual “salto”, em que o aluno aplica os aprendizados em uma iniciativa concreta e pode ser reconhecido por empresas de referência, além de participar de dinâmicas que estimulam o protagonismo e a autoconfiança.

Networking e protagonismo desde o primeiro dia

Ao promover o contato direto com especialistas e outros jovens de diferentes regiões e áreas de atuação, o curso também fortalece o networking entre os participantes. 

A vivência compartilhada em atividades presenciais e online gera conexões reais e abre portas em processos seletivos, o que contribui para acelerar o crescimento dos estudantes no mercado.

Dados do próprio programa mostram o impacto da iniciativa:

  • R$ 9 mil a mais por ano: ganho médio adicional dos alunos após o curso

  • 20% mais protagonismo: os participantes assumem responsabilidades mais cedo

  • 7% a mais de preparo: os alunos desenvolvem competências acima da média

Desenvolvimento de liderança como diferencial de carreira

A proposta do Na Prática vai além do ensino técnico. O foco está em desenvolver habilidades comportamentais, como tomada de decisão, clareza sobre objetivos, gestão do tempo e comunicação eficiente, que se tornaram indispensáveis para quem quer se destacar em ambientes corporativos.

Essa formação é especialmente relevante em um cenário onde o perfil de liderança é cada vez mais exigido desde os primeiros anos de carreira. Os jovens formados pelo programa saem mais preparados para lidar com desafios, assumir iniciativas e liderar projetos.

Saiba como ter sucesso no início da carreira 

Se você está no início da vida universitária e busca dar um salto rumo ao mercado de trabalho, com formação prática, networking relevante e bolsa integral, esta é sua chance. 

O Carreira de Excelência tem uma metodologia que une teoria e prática. Tudo para acelerar seu desenvolvimento e garantir destaque nos processos seletivos das melhores oportunidades.

Esse curso é ideal para você!

Viva uma jornada profunda de desenvolvimento pessoal. O Carreira de Excelência é ideal para você que está buscando:

  • Ter maior clareza sobre sua carreira 
  • Superar o desafio da falta de experiência 
  • Desenvolver autoconfiança e protagonismo 
  • Aprimorar a habilidade de tomar decisões 
  • Aprender a conciliar vida acadêmica e profissional 

 

