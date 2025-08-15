Curso gratuito dá salto na carreira de universitários e projeta nova geração de líderes

(Tom Merton/Getty Images)
Universitários de todo o Brasil agora têm a chance de dar um salto real na carreira com o Carreira de Excelência, programa gratuito do Na Prática que oferece formação híbrida, bolsa integral e metodologia voltada para o desenvolvimento de competências valorizadas pelo mercado de trabalho.
Unindo teoria, prática e conexões estratégicas, o curso transforma o início da trajetória profissional e prepara jovens para assumir, desde cedo, posições de liderança.
O curso Carreira de Excelência foi desenvolvido para complementar o ensino universitário tradicional com uma abordagem prática, voltada ao mercado.
A formação híbrida inclui encontros presenciais em mais de 20 cidades brasileiras, além de uma trilha online de cinco semanas com atividades práticas, desafios e interação com profissionais experientes.
Entre os diferenciais do programa estão o projeto individual “salto”, em que o aluno aplica os aprendizados em uma iniciativa concreta e pode ser reconhecido por empresas de referência, além de participar de dinâmicas que estimulam o protagonismo e a autoconfiança.
Ao promover o contato direto com especialistas e outros jovens de diferentes regiões e áreas de atuação, o curso também fortalece o networking entre os participantes.
A vivência compartilhada em atividades presenciais e online gera conexões reais e abre portas em processos seletivos, o que contribui para acelerar o crescimento dos estudantes no mercado.
Dados do próprio programa mostram o impacto da iniciativa:
A proposta do Na Prática vai além do ensino técnico. O foco está em desenvolver habilidades comportamentais, como tomada de decisão, clareza sobre objetivos, gestão do tempo e comunicação eficiente, que se tornaram indispensáveis para quem quer se destacar em ambientes corporativos.
Essa formação é especialmente relevante em um cenário onde o perfil de liderança é cada vez mais exigido desde os primeiros anos de carreira. Os jovens formados pelo programa saem mais preparados para lidar com desafios, assumir iniciativas e liderar projetos.
Se você está no início da vida universitária e busca dar um salto rumo ao mercado de trabalho, com formação prática, networking relevante e bolsa integral, esta é sua chance.
O Carreira de Excelência tem uma metodologia que une teoria e prática. Tudo para acelerar seu desenvolvimento e garantir destaque nos processos seletivos das melhores oportunidades.
Viva uma jornada profunda de desenvolvimento pessoal. O Carreira de Excelência é ideal para você que está buscando:
