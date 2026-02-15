Como usar o ChatGPT para criar um assistente pessoal

Executivos acumulam tarefas, decisões e informações. Porém, o ChatGPT pode funcionar como um assistente pessoal digital.

Mas não no formato casual de perguntas soltas. É preciso estruturar o uso como sistema.

1. Defina o papel do assistente

Comece criando um “contrato operacional”.

Exemplo:

“Você será meu assistente estratégico. Seu papel é organizar prioridades, antecipar riscos e sugerir melhorias práticas.”

Esse enquadramento melhora a consistência das respostas.

2. Crie um ritual diário de alinhamento

Prompt sugerido:

“Estas são minhas tarefas de hoje. Classifique por impacto estratégico e urgência. Sugira ajustes.”

A IA ajuda a diferenciar atividade de prioridade real.

3. Use como filtro de comunicação

Antes de enviar um e-mail sensível:

“Reescreva este texto para que soe assertivo, mas colaborativo.”

Isso reduz ruídos políticos e melhora posicionamento interno.

4. Simule reuniões

Antes de um encontro com diretoria:

“Quais perguntas difíceis podem surgir sobre esse projeto?”

Antecipação reduz improviso.

5. Consolide aprendizados

No fim da semana:

“Com base nessas decisões que tomei, identifique padrões e possíveis vieses.”

A IA funciona como espelho analítico.

6. Crie banco de decisões

Peça:

“Resuma essa decisão em três critérios que justificam a escolha.”

Isso ajuda a construir histórico estratégico.

7. Use para pensamento estruturado

Quando houver impasse:

“Estruture esse problema em causas, consequências e opções.”

Executivos não precisam de mais informação — precisam de organização cognitiva.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL