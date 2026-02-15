Como usar o ChatGPT para criar um assistente pessoal

Investimento de US$ 500 bilhões visa expandir capacidade de computação para modelos avançados de IA nos EUA (Getty Images). (Tirachard/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 05h34.
Executivos acumulam tarefas, decisões e informações. Porém, o ChatGPT pode funcionar como um assistente pessoal digital.
Mas não no formato casual de perguntas soltas. É preciso estruturar o uso como sistema.
Comece criando um “contrato operacional”.
Exemplo:
“Você será meu assistente estratégico. Seu papel é organizar prioridades, antecipar riscos e sugerir melhorias práticas.”
Esse enquadramento melhora a consistência das respostas.
Prompt sugerido:
“Estas são minhas tarefas de hoje. Classifique por impacto estratégico e urgência. Sugira ajustes.”
A IA ajuda a diferenciar atividade de prioridade real.
Antes de enviar um e-mail sensível:
“Reescreva este texto para que soe assertivo, mas colaborativo.”
Isso reduz ruídos políticos e melhora posicionamento interno.
Antes de um encontro com diretoria:
“Quais perguntas difíceis podem surgir sobre esse projeto?”
Antecipação reduz improviso.
No fim da semana:
“Com base nessas decisões que tomei, identifique padrões e possíveis vieses.”
A IA funciona como espelho analítico.
Peça:
“Resuma essa decisão em três critérios que justificam a escolha.”
Isso ajuda a construir histórico estratégico.
Quando houver impasse:
“Estruture esse problema em causas, consequências e opções.”
Executivos não precisam de mais informação — precisam de organização cognitiva.
