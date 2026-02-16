De um trailer de praia a US$ 250 milhões: a estratégia financeira por trás desta empresa

Fundada em 2013 pelos irmãos gêmeos Mike e Alex Faherty, a marca de vestuário "Faherty" nasceu de um trailer temático de praia e se transformou em um negócio avaliado em US$ 250 milhões, com mais de 80 lojas próprias e cerca de 700 pontos de venda no atacado.

Desde o início, a empresa foi estruturada a partir de habilidades complementares. Mike Faherty estudou design de moda e construiu carreira na Ralph Lauren, enquanto Alex Faherty trouxe experiência em private equity, contribuindo com conhecimento financeiro e visão de capital. A empresa foi fundada com apoio de familiares e amigos, antes de buscar investidores externos.

Nos primeiros anos, uma conexão da rede de relacionamentos ajudou não apenas com investimento, mas também com a manufatura dos produtos na Índia, reduzindo barreiras de escala comuns no setor têxtil, como exigências de grandes volumes mínimos de produção. As informações são da Entrepreneur.

Do atacado ao controle direto da receita

Durante boa parte da primeira fase do negócio, a maior parte da receita veio do atacado. A partir de 2017, com capital suficiente para investir em marketing direto e operação própria, os fundadores passaram a priorizar o varejo físico como estratégia central de crescimento.

A decisão contrariava o movimento de retração de lojas físicas adotado por muitas marcas de vestuário, mas permitiu maior controle sobre margens, experiência do cliente e posicionamento de preço, fatores críticos do ponto de vista das finanças corporativas.

Expansão acelerada em meio à crise

Antes da pandemia, a Faherty operava 13 lojas em cidades costeiras e grandes centros urbanos. Com a chegada da Covid-19, enquanto muitas empresas reduziram sua presença física, os irmãos decidiram acelerar a expansão.

Inspirados por relatos de expansão durante períodos de recessão, a empresa avaliou que custos de aluguel e construção estavam mais baixos. Entre 2020 e 2021, a Faherty assinou 30 novos contratos de locação, com o objetivo de atingir escala suficiente para diluir custos operacionais e estruturar uma equipe maior.

Durante o mesmo período, as lojas reabertas em regiões como Hamptons e Nantucket registraram crescimento de até 100% nas vendas, enquanto o e-commerce teve forte desempenho. Junho e julho de 2020 foram os meses mais lucrativos da história da empresa.

Expansão guiada por lógica financeira

A história da Faherty mostra como decisões de capital, leitura de ciclo econômico e estruturação de operação podem ser tão determinantes quanto o produto em si.

Ao apostar no varejo físico quando o mercado recuava, os irmãos Faherty transformaram um negócio artesanal em uma empresa de US$ 250 milhões, reforçando que crescimento sustentável exige estratégia financeira alinhada à execução.

