Como um comando simples desbloqueia vários estilos no ChatGPT

Sabe aquele texto que você leu e pensou: “Queria que o ChatGPT escrevesse assim”? Uma curiosidade: ele pode. Mas só se você souber o que pedir.

A maioria das pessoas dá comandos como “escreva um artigo sobre inovação” ou “crie um post para o LinkedIn”, e recebe algo funcional com frases neutras, tom genérico, estrutura previsível. A diferença entre um texto qualquer e um que realmente parece feito sob medida está em uma dica simples:

Peça para o ChatGPT imitar um exemplo.

O truque é mostrar antes de pedir

Em vez de descrever o estilo com adjetivos ("mais humano", "mais criativo", "mais leve"), mostre um trecho real do tipo de escrita que você quer. Pode ser um texto seu, uma legenda que você curtiu, uma newsletter que te inspira ou até um post de alguém que você admira.

Aí, sim, entre com o comando:

“Esse é o estilo que eu gosto. Agora escreva um texto com esse mesmo tom, estrutura e ritmo — mas sobre [tema X].”

O resultado muda na hora. O ChatGPT começa a copiar não só a forma de escrever, mas também o ritmo, vocabulário, ponto de vista e até a cadência das frases.

Veja como funciona na prática

Você quer um texto direto, com frases curtas e toques de provocação? Cole algo assim no prompt:

“Está cansado de fingir que está tudo bem na sua carreira? Que bom. Essa é a primeira etapa de uma virada séria. Agora leia até o fim.”

E depois diga:

“Escreva um post sobre como a IA pode acelerar transições de carreira nesse mesmo estilo.”

Você vai se surpreender com o quanto o ChatGPT entende — e imita com precisão.

Combine com a sua voz

Se você já tem um jeito próprio de escrever, entregue isso ao ChatGPT também:

“Esse é um texto meu. Sempre escrevo assim: direto, com frases entrecortadas e um toque de ironia. Use esse tom para falar sobre [tema].”

Quanto mais insumo você der, mais a IA se molda à sua linguagem — sem soar artificial ou genérica.

