Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Como um casal chegou a US$ 500 mil/ano com ChatGPT: ‘É incrível construir algo do nada’

Michelle e Brian Platt fundaram a Jam Packd e mostram como inovação e disciplina financeira aceleram negócios

Jam Packd (Fonte: Site jampackdjams.com | Reprodução)

Jam Packd (Fonte: Site jampackdjams.com | Reprodução)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 12h17.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

O casal Michelle e Brian Platt decidiu transformar a frustração com geleias tradicionais em oportunidade de negócio. O resultado foi a criação da Jam Packd, marca de pastas de frutas enriquecidas com proteínas e fibras. 

O negócio, até então pensado como atividade paralela, já está no caminho de faturar entre US$ 400 mil e US$ 500 mil em seu primeiro ano, com vendas diretas ao consumidor.

Aprenda como combinar construção de marca com disciplina financeira para alcançar US$ 500 mil em receita no primeiro ano. Desenvolva noções de finanças corporativas neste treinamento exclusivo; garanta sua vaga por R$ 37

O que começou como uma receita experimental em casa logo se tornou uma empresa com identidade própria, marca registrada e produção profissionalizada. O investimento inicial foi de cerca de US$ 20 mil, destinados a testes, design de embalagem, assessoria jurídica e consultoria especializada em alimentos. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Estratégia: marca forte e apoio da tecnologia

O diferencial da Jam Packd esteve na combinação de construção de marca e tecnologia. Com experiência prévia em saúde e publicidade, o casal sabia da importância de criar uma marca atraente e, desde o início, priorizaram logotipo, embalagens e site bem estruturado para gerar credibilidade.

Além disso, recorreram a ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, para solucionar questões técnicas em plataformas como Shopify, encontrar os melhores aplicativos de suporte e até validar estratégias de negócio.

Crescimento sustentado por disciplina financeira

O modelo de expansão da Jam Packd reflete práticas comuns no mundo das finanças corporativas:

  • Controle de custos: mesmo com investimento inicial relativamente baixo, o casal manteve rigor sobre margens e despesas.

  • Provas de conceito antes da escala: a marca só avançou após validação com grupos focais pagos e apoio de cientistas de alimentos.

  • Aquisição eficiente de clientes: campanhas digitais bem direcionadas, sustentadas pela experiência de Brian em publicidade, permitiram retorno positivo no custo de aquisição desde o início.

Esse alinhamento garantiu que a empresa alcançasse consistência rapidamente: “Logo após o lançamento, já estávamos vendendo mais de US$ 1.000 por dia”, disse Michelle.

Domine como manter rigor sobre margens e despesas mesmo com investimento inicial baixo para crescimento acelerado. Garanta sua vaga no Pré-MBA de Finanças Corporativas da EXAME Saint Paul por apenas R$ 37

Obstáculos e aprendizados

Apesar do rápido crescimento, os desafios foram significativos. Desde erros em rótulos que exigiram correção manual de milhares de embalagens até a dificuldade de conseguir atenção de fornecedores, o casal enfrentou problemas típicos de negócios em fase inicial.

Ainda assim, o espírito empreendedor foi mais forte. Como resumiu Michelle, “É incrível construir algo do nada”.

Brian, com sua experiência no setor de publicidade, destacou a importância de testar constantemente.

" Na propaganda, se o CMO não gosta da ideia, ela morre. Aqui, o público decide"Brian Platt, fundador da Jam Packd

Acelere negócios com inovação tecnológica e rigor financeiro

O sucesso da Jam Packd em alcançar US$ 500 mil no primeiro ano demonstra como a combinação de tecnologia moderna com princípios sólidos de gestão financeira pode acelerar dramaticamente o crescimento de novos negócios.

A estratégia do casal Platt revela competências essenciais para empreendedores modernos: capacidade de usar IA e tecnologia para resolver problemas técnicos rapidamente, habilidade para validar conceitos antes de investir pesadamente e disciplina para manter controle rigoroso sobre margens mesmo durante a fase de crescimento acelerado.

De olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

Domine competências para estruturar empresas que combinam propósito autêntico com performance financeira atrativa para aquisições estratégicas no Pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME Saint Paul por R$ 37

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Carreira

Os três erros que podem arruinar sua carreira ao tentar crescer rápido demais

Dois finais de semana garantem conquistas que muitos profissionais levam anos para alcançar

Última chance de se inscrever neste curso gratuito que forma talentos para o mercado

É melhor crescer dentro da mesma empresa ou ganhar experiência em várias?

Mais na Exame

ESG

Parceria do GPA com foodtechs salva 11,4 mil toneladas de alimentos e doa 21 milhões de refeições

Minhas Finanças

Pix fora do ar? Clientes relatam falha generalizada nesta segunda-feira

Future of Money

Mudança na presidência do Federal Reserve pode levar bitcoin a US$ 200 mil, diz gestora

Negócios

Com educação executiva e visão de longo prazo, a Construtora Cavazani mira R$ 1 bilhão em 2026