Como um casal chegou a US$ 500 mil/ano com ChatGPT: ‘É incrível construir algo do nada’

Jam Packd (Fonte: Site jampackdjams.com | Reprodução)
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 12h17.
O casal Michelle e Brian Platt decidiu transformar a frustração com geleias tradicionais em oportunidade de negócio. O resultado foi a criação da Jam Packd, marca de pastas de frutas enriquecidas com proteínas e fibras.
O negócio, até então pensado como atividade paralela, já está no caminho de faturar entre US$ 400 mil e US$ 500 mil em seu primeiro ano, com vendas diretas ao consumidor.
O que começou como uma receita experimental em casa logo se tornou uma empresa com identidade própria, marca registrada e produção profissionalizada. O investimento inicial foi de cerca de US$ 20 mil, destinados a testes, design de embalagem, assessoria jurídica e consultoria especializada em alimentos. As informações foram retiradas da Entrepreneur.
O diferencial da Jam Packd esteve na combinação de construção de marca e tecnologia. Com experiência prévia em saúde e publicidade, o casal sabia da importância de criar uma marca atraente e, desde o início, priorizaram logotipo, embalagens e site bem estruturado para gerar credibilidade.
Além disso, recorreram a ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, para solucionar questões técnicas em plataformas como Shopify, encontrar os melhores aplicativos de suporte e até validar estratégias de negócio.
O modelo de expansão da Jam Packd reflete práticas comuns no mundo das finanças corporativas:
Esse alinhamento garantiu que a empresa alcançasse consistência rapidamente: “Logo após o lançamento, já estávamos vendendo mais de US$ 1.000 por dia”, disse Michelle.
Apesar do rápido crescimento, os desafios foram significativos. Desde erros em rótulos que exigiram correção manual de milhares de embalagens até a dificuldade de conseguir atenção de fornecedores, o casal enfrentou problemas típicos de negócios em fase inicial.
Ainda assim, o espírito empreendedor foi mais forte. Como resumiu Michelle, “É incrível construir algo do nada”.
Brian, com sua experiência no setor de publicidade, destacou a importância de testar constantemente.
O sucesso da Jam Packd em alcançar US$ 500 mil no primeiro ano demonstra como a combinação de tecnologia moderna com princípios sólidos de gestão financeira pode acelerar dramaticamente o crescimento de novos negócios.
A estratégia do casal Platt revela competências essenciais para empreendedores modernos: capacidade de usar IA e tecnologia para resolver problemas técnicos rapidamente, habilidade para validar conceitos antes de investir pesadamente e disciplina para manter controle rigoroso sobre margens mesmo durante a fase de crescimento acelerado.
