5 carreiras promissoras em tecnologia para quem quer ingressar na área em 2025

A área de tecnologia tem crescido com o avanço do desenvolvimento da internet. De acordo com uma pesquisa realizada pela Advanced Consulting, o mercado de Tecnologia da Informação (TI) terminou o segundo trimestre de 2024 com 22% de crescimento. Além disso, o setor de software na China também apresentou crescimento significativo, com 11% de aumento da receita.

Esses números refletem a expansão do setor que tem buscado cada vez mais profissionais capacitados e preparados para o mercado. Em troca, as empresas oferecem vagas com salários atrativos, modelo de trabalho home office, na maioria dos casos, e outros benefícios como flexibilidade do horário de trabalho, bonificações por metas alcançadas, participação nos lucros, entre outros.

Com tantas oportunidades de emprego e áreas de atuação, o mercado de TI tem se tornado atrativo para os brasileiros. Mas qual carreira escolher? Conheça cinco opções para quem deseja ingressar no segmento.

1. Especialistas em IA e Machine Learning

Com o avanço da inteligência artificial nas empresas, a demanda por profissionais qualificados para analisar grandes volumes de dados e desenvolver soluções inovadoras aumentou.

Esses profissionais criam algoritmos e modelos estatísticos que permitem que as máquinas aprendam com os dados, identifiquem padrões e façam previsões, também coletam, limpam e transformam grandes volumes de dados para extrair insights valiosos e alimentar os modelos de machine learning.

Além disso, implementam soluções baseadas em IA e dão suporte para desenvolvimento de pesquisas voltadas para o tema.

2. Arquitetos de redes

Estes profissionais são responsáveis por projetar, implementar e manter as infraestruturas de rede que permitem que as pessoas possam conectar seus dispositivos, acessar a internet, fazer chamadas de vídeo e muito mais.

São eles que definem a topologia, os equipamentos a serem utilizados, os protocolos de comunicação e as políticas de segurança. Além disso, monitoram o desempenho da rede, identificam e resolvem problemas e aplicam atualizações de software periodicamente.

Para exercer a profissão é preciso ser formado em Ciência ou Engenharia da Computação, Sistemas da Informação ou outro curso relacionado.

3. Business intelligence (BI)

O profissional de Inteligência de Negócios tem como principal função transformar dados em insights estratégicos que guiam as decisões da organização.

Ele reúne informações de diversas fontes, como sistemas internos, bancos de dados e plataformas externas e os transforma em gráficos, dashboards e relatórios intuitivos para facilitar a compreensão por diferentes públicos.

Com todas essas informações em mãos, o profissional de BI auxilia os gestores das empresas nas tomadas de decisão e ainda permite que as empresas aloquem seus recursos de forma mais eficiente.

4. Engenheiro de robótica

Outra opção de carreira em tecnologia para quem quer ingressar na área em 2025 é a robótica. O profissional que escolhe essa atuação trabalha criando modelos e protótipos de robôs, desde os designs mecânicos até os sistemas de controle e software.

Também desenvolvem algoritmos e softwares para controlar os movimentos, a tomada de decisão e a interação dos robôs com o ambiente.

5. Desenvolvedor Front-end

O desenvolvedor front-end é responsável por criar a parte visual e interativa de um site ou aplicativo. É ele quem transforma os designs em interfaces funcionais e agradáveis ao usuário. Por isso, é recomendado que este profissional entenda Experiência do Usuário (UX) e Interface do Usuário (UI). Cursos complementares podem ajudar nessa capacitação.

Além disso, para trabalhar na área é preciso saber usar linguagens de programação como HTML, CSS e JavaScript para construir a estrutura, o layout e as interações da página.

Qual curso fazer em 2025?

Para abraçar uma dessas profissões em 2025 é recomendado fazer uma graduação na área e se especializar por meio de cursos extracurriculares. As graduações, geralmente, têm duração de 4 anos e os cursos podem ser feitos online. Algumas opções são: