Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Como transformar o ChatGPT em um professor particular de inglês

Ferramentas de inteligência artificial permitem criar rotinas personalizadas de estudo, corrigir textos, treinar conversação e acelerar o aprendizado do inglês sem depender de cursos tradicionais

Ferramentas de IA permitem estudar inglês com prática diária personalizada

Ferramentas de IA permitem estudar inglês com prática diária personalizada

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 6 de março de 2026 às 15h59.

Última atualização em 6 de março de 2026 às 16h01.

O ChatGPT está se tornando uma das ferramentas mais usadas para estudar idiomas. A combinação entre inteligência artificial e prática diária permite transformar o assistente digital em um verdadeiro professor de inglês.

Com os prompts certos, a tecnologia pode corrigir textos, simular conversas e explicar regras gramaticais. Para profissionais que querem ganhar fluência sem depender de aulas formais, a IA generativa cria uma alternativa prática e acessível.

O avanço dessas ferramentas ocorre em paralelo ao crescimento do uso de IA no trabalho e na educação. Empresas e usuários individuais já utilizam assistentes digitais para aprender habilidades novas e acelerar a produtividade.

Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida. Assistir gratuitamente

Como usar o ChatGPT para estudar inglês todos os dias

O primeiro passo é transformar o ChatGPT em um tutor de idioma. Basta pedir que a ferramenta atue como professor e corrija suas respostas durante a conversa.

É possível solicitar explicações de gramática, traduções e exemplos de frases. A IA generativa consegue adaptar o nível da conversa para iniciantes ou usuários avançados.

Outro uso comum é pedir exercícios personalizados. A ferramenta pode criar testes de vocabulário, perguntas de compreensão e desafios de escrita para treinar diariamente.

A inteligência artificial está mudando o trabalho mais rápido do que muita gente percebe. Veja a explicação da especialista Izabela Anholett sobre como começar a usar IA. Entender em 15 minutos

Treinando conversação com inteligência artificial

Um dos maiores desafios ao aprender inglês é praticar conversação. O ChatGPT resolve esse problema ao simular diálogos em diferentes contextos.

O usuário pode pedir simulações de entrevistas de emprego, reuniões de trabalho ou conversas informais. A ferramenta responde em inglês e corrige erros ao longo da interação.

Essa prática constante acelera a compreensão e melhora a fluência. Plataformas baseadas em automação conseguem manter diálogos praticamente ilimitados.

O que todo profissional deveria entender sobre inteligência artificial. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. Assistir agora

Usando IA para corrigir textos e ampliar vocabulário

Outra vantagem do ChatGPT é a capacidade de revisar textos em inglês. O usuário pode escrever e pedir correções detalhadas com explicação dos erros.

Esse processo ajuda a entender estruturas gramaticais e aprender novas expressões. O sistema também sugere alternativas mais naturais usadas por falantes nativos.

Ferramentas baseadas em produtividade com IA conseguem ainda criar listas de vocabulário, resumos de textos e traduções comentadas.

Ainda está confuso sobre inteligência artificial? A especialista Izabela Anholett explica os conceitos essenciais em 15 minutos. Entenda aqui

Uma aula rápida para entender inteligência artificial na prática

Para quem quer entender melhor como aplicar IA no trabalho e nos estudos, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela apresenta os fundamentos da inteligência artificial de forma direta e aplicada ao dia a dia profissional.

  • Fundamentos essenciais da inteligência artificial
  • Como estruturar prompts melhores no ChatGPT
  • Como aplicar IA no trabalho
  • Estratégias práticas de automação
  • Erros comuns ao começar a usar IA

O conteúdo explica como ferramentas de IA podem ampliar produtividade, acelerar aprendizado e apoiar profissionais que querem acompanhar as mudanças tecnológicas no mercado.

O básico sobre inteligência artificial que todo profissional deveria saber. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. Assistir

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IAInteligência artificial
Próximo

Mais de Carreira

Não use o ChatGPT: conheça a nano banana, a melhor IA para quem quer editar fotos e vídeos

Ainda dá para se aposentar? Esse prompt do ChatGPT responde a dúvida

CEO do McDonald’s tentou promover um hambúrguer nas redes — e deu tudo errado

10 profissões que mais usam inteligência artificial no Brasil hoje

Mais na Exame

Carreira

Não use o ChatGPT: conheça a nano banana, a melhor IA para quem quer editar fotos e vídeos

Minhas Finanças

Quais produtos serão entregues em 15 minutos pelo Amazon Now? Veja como funciona

ESG

Aquecimento do Pacífico pode alterar clima e afetar energia, agro e consumo

Negócios

O erro nas finanças que transforma mercados promissores em armadilhas para startups