Pitch substitui currículo? BTG Pactual revela o que realmente pesa na contratação

O tempo em que um papel definia uma contratação ficou para trás: o modelo tradicional de triagem de currículos está sendo superado por abordagens mais completas que atende a necessidade de identificar talentos mais resilientes e alinhados à cultura das empresas.

A análise de Patrícia Watts Soares, responsável pelo recrutamento e seleção do Banco BTG Pactual, revela que processos dinâmicos, como o Pitch (uma apresentação curta e direta sobre a trajetória do candidato), conseguem expor habilidades que seriam invisíveis em um arquivo ‘PDF’.

O risco da triagem fria

Nas grandes organizações, o volume de candidatos costuma ser tão elevado que o setor de recursos humanos recorre a processos de seleção que Patrícia classifica como "frios". Essa triagem inicial foca em requisitos óbvios, como a universidade ou o curso de graduação, o que pode excluir perfis brilhantes de áreas não convencionais.

"Infelizmente, em um processo massificado, você perde esse toque mais único e mais sensível para uma pessoa que pode não ser óbvia para a organização, mas certamente pode agregar para a estrutura" afirmou.

Ao abrir mão da rigidez do papel, as empresas descobrem que candidatos com formações em diferentes áreas podem entregar resultados superiores aos de cursos tradicionais, desde que possuam a postura adequada.

Perfil cultural vs. habilidade técnica

Uma das conclusões centrais da experiência do BTG Pactual com o formato de Pitch é a distinção clara entre o que pode ser ensinado e o que é faz parte da personalidade.

Enquanto a capacidade técnica é vista como o mínimo necessário para ser selecionado, o sucesso dentro da instituição depende da conexão entre os valores do candidato e da empresa.

"O técnico é muito possível de se ensinar. Mas o que faz com que a pessoa tenha sucesso é muito esse perfil de ‘vai dar o máximo para fazer dar certo independente de onde for colocado’ "

Esse modelo de seleção permite que a empresa contrate para a empresa e não apenas para uma vaga específica. Ao identificar o inconformismo e o senso de dono através da fala e da postura, a organização garante que o talento será produtivo independentemente da cadeira que ocupar.

Dessa forma, o Pitch não é apenas como uma ferramenta de apresentação, mas um filtro de humanidade.

Recrutamento além do currículo

Em um cenário em que as organizações buscam processos seletivos mais humanos e aderentes à cultura corporativa, iniciativas que aproximam recrutadores de jovens talentos ganham protagonismo.

A Conferência de Carreira do Na Prática surge justamente nesse contexto: conectando empresas a estudantes e recém-formados de alto potencial, em um ambiente voltado ao desenvolvimento, troca e identificação de perfis alinhados aos desafios do mercado atual.

Ao reunir milhares de participantes interessados em aceleração profissional, o evento oferece às marcas a oportunidade de fortalecer sua presença empregadora e dialogar diretamente com uma geração que valoriza propósito, aprendizado contínuo e protagonismo na carreira.

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