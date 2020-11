Como se preparar para um mercado de trabalho mais internacional?

Os processos de globalização e internacionalização das empresas obrigam cada vez mais os profissionais e as universidades a se prepararem para atuar em igualdade com seus concorrentes de outros países. Por essa razão, certificados de acreditação estão ganhando relevância nos últimos anos, uma vez que comprovam a qualidade dos cursos quando comparados com os oferecidos por outras instituições. Muito desejado, o selo de acreditação da Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), uma das mais importantes acreditadoras do mundo na área de negócios, não é fácil de ser obtido.

Durante sete anos, a Escola de Gestão e Negócios da Unisinos (EGN) participou do processo de acreditação com o objetivo de promover o reconhecimento e o engajamento, acelerar a inovação e ampliar o impacto na educação empresarial. “Esse é o embasamento de nossos argumentos sobre a Unisinos Business School (UBS) constar entre as melhores escolas da área de educação empresarial do mundo. Essa é mais uma entrega do padrão de excelência e da credibilidade internacional. A UBS se posiciona no seleto grupo de business schools internacionalmente acreditadas pela AACSB, fato único no Rio Grande do Sul”, diz o reitor padre Marcelo Fernandes de Aquino.

Entre as melhores do mundo

Com o reconhecimento, a Unisinos se torna a primeira universidade do Sul do país e uma das quatro do Brasil a ter uma escola de gestão e negócios acreditada, no mesmo patamar de referências internacionais, como Harvard Business School, Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Universidade de Stanford.

Com 14 cursos de graduação, quatro especializações, 15 MBAs, quatro mestrados e quatro doutorados, a EGN espera oferecer ainda mais excelência no ensino e na pesquisa para promover o desenvolvimento social e econômico. “Não somos nós a destacar nossos diferenciais, mas uma instituição isenta e renomada, como a AACSB. Significa a valorização do diploma de nossos alunos, pertencer a uma rede internacional das melhores escolas de negócios do mundo e estar constantemente nos desafiando a sermos melhores e a entregarmos mais valor ao mercado e à sociedade”, afirma a decana da Escola de Gestão e Negócios da Unisinos Claudia Bitencourt.

Para os alunos, a acreditação é garantia de um padrão de excelência e credibilidade internacional na área, colocando a Unisinos em um seleto grupo, que busca parcerias internacionais na rede de escolas acreditadas, e favorecendo o intercâmbio de alunos e professores. “Em processos seletivos no exterior é bastante comum a pergunta: ‘Você estudou em uma escola acreditada?’ Há uma valorização dos diplomas de nossos alunos, o que favorece a empregabilidade e a continuidade de sua formação, seja no Brasil, seja nas melhores escolas de negócios do mundo.” Claudia lembra ainda que a credibilidade também se reflete no corpo docente. “Para os professores, representa uma oportunidade de qualificação e atividades colaborativas desenvolvidas nas melhores escolas de negócios do mundo. Significa estar conectado a uma rede de pesquisa internacional altamente qualificada.”

Etapas de avaliação

O processo para obter a acreditação envolve diversas etapas de avaliação, incluindo visita presencial do Comitê de Avaliação da acreditadora. A acreditação é um processo de aprendizagem e melhoria contínua, voltada para os três pilares da AACSB: inovação, engajamento e impacto. As principais mudanças e melhorias que a Escola de Gestão e Negócios da Unisinos adotou, desde o início do processo de acreditação pela AACSB, estão relacionadas com o acompanhamento de indicadores internacionais para monitoramento da excelência acadêmica.

Esses indicadores foram divididos em quatro grupos principais relacionados a: 1) inovação e gestão estratégica; 2) relacionamento com os diferentes stakeholders, tanto da comunidade interna (acadêmica) quanto da externa (mercado e comunidade); 3) ensino e aprendizagem; 4) engajamento profissional e acadêmico. “Portanto, ao longo dos sete anos, fomos aprimorando nossos processos internos até que, no início de 2019, recebemos a recomendação para a visita do Peer Review Team para a realização da avaliação in loco”, conta Claudia.

Ela comenta ainda que, daqui para a frente, são muitos os planos. “Queremos criar oportunidades para as melhores experiências ao longo da formação de nossos alunos, gerando os melhores resultados em termos de empregabilidade e oportunidades futuras, seja no Brasil, seja exterior.”