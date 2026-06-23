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Processos seletivos podem custar até R$ 23 mil por candidato e levar até 42 dias, diz associação

Evento reúne jovens pré-selecionados de mais de 20 universidades e promete acelerar processos seletivos

Processos seletivos podem custar até R$ 23 mil por candidato e levar até 42 dias

Processos seletivos podem custar até R$ 23 mil por candidato e levar até 42 dias

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 23 de junho de 2026 às 07h32.

Última atualização em 23 de junho de 2026 às 07h33.

Segundo a SHRM, maior associação de RH do mundo, o processo de contratação nas empresas dura, em média, 42 dias e consome entre US$ 2 mil e US$ 4,5 mil por vaga. Ou seja: contratar bem leva tempo e custa caro. 

É justamente esse gargalo que a Conferência de Carreira Na Prática se propõe a reduzir. No dia 10 de agosto, em São Paulo, o Na Prática realizará mais uma edição do evento voltado para empresas que buscam encontrar candidatos. A promessa é concentrar triagem, entrevistas e avaliações em um único dia, com processos até 74% mais rápidos do que os convencionais

Empresas interessadas podem consultar as condições de participação na página oficial da Conferência de Carreira. 

O perfil dos talentos

Os participantes do evento são jovens estudantes e graduados em diferentes áreas de atuação, como administração, marketing, engenharia, tecnologia, economia, negócios e áreas correlatas. 

Há uma seleção prévia para os participantes, que inclui uma avaliação que considera universidade de origem, histórico acadêmico e profissional, teste de lógica e atividades extracurriculares. Habilidades comportamentais como protagonismo e engajamento também são levadas em consideração.

Além disso, todos os aprovados passam por um treinamento de três horas antes da Conferência. O objetivo, segundo a organização, é garantir que os jovens cheguem ao evento prontos para interações de qualidade.

Reduza etapas e encontre talentos prontos para entrevistar 

A participação como empresa no evento dá acesso a recursos que facilitam a triagem de candidatos e aumentam as chances de contratação. Veja abaixo:

  • Lista prévia de participantes, com informações sobre perfis e interesses profissionais, enviada antes do evento;
  • Mesas de relacionamento, para conexão direta com os talentos pré-selecionados pela empresa;
  • Salas exclusivas de entrevista, estruturadas para que a empresa saia do dia com contratações encaminhadas ou finalizadas;
  • Painel de marca empregadora, espaço em que lideranças da empresa dividem palco com outras organizações para fortalecer o posicionamento junto aos candidatos.

Por que o formato importa

A lógica por trás do evento parte de um problema real: processos seletivos longos elevam custos, dispersam candidatos e sobrecarregam equipes de RH. Ao reunir candidatos já avaliados, treinados e organizados por perfil, a Conferência de Carreira reduz as etapas intermediárias e aproxima empresa e candidato de forma mais direta.

Para empresas com demanda por jovens talentos – em programas de trainee, estágio ou posições de entrada – o formato pode funcionar como uma alternativa mais eficiente ao recrutamento convencional. 

Acesse talentos avaliados, treinados e prontos para conversar. Conheça a Conferência de Carreira Na Prática

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