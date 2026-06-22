Do varejo à liderança financeira: a trajetória de João Carneiro na transformação de grandes empresas

Quando João Orlando Carneiro chegou a São Paulo, em 2003, trazia na bagagem pouco mais de uma década de experiência profissional e um desafio que ajudaria a moldar o restante de sua carreira. A recém-criada Vivo surgia da união de diferentes operadoras em um mercado que ainda aprendia a operar sob as regras da competição após a privatização das telecomunicações.

Integrar processos, consolidar estruturas e criar uma linguagem comum para uma organização em formação exigia muito mais do que conhecimento técnico. Era preciso compreender o negócio em transformação.

Mais de duas décadas depois, essa capacidade de conectar números, estratégia e execução continua definindo sua trajetória. Atualmente, diretor de Controladoria da Vital, empresa do grupo BTG Pactual, que atua nos segmentos de infraestrutura digital, banda larga e data centers, Carneiro construiu uma carreira marcada pela participação direta em processos de integração empresarial, transformação financeira e modernização de modelos de gestão.

Mas sua história começou longe dos conselhos e de grandes projetos corporativos. Formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal da Bahia, ingressou no mercado por meio de um programa de trainee da rede varejista Bompreço. Em pouco mais de um ano, chegou à posição de gerente de loja. Embora breve, a experiência foi decisiva para ampliar sua compreensão sobre operação, gestão de pessoas e resultados.

“O varejo me ensinou a enxergar o negócio acontecendo em tempo real. Foi uma escola importante para tudo o que veio depois”, afirma.

Os bastidores das grandes transformações

A transição para o setor de telecomunicações aconteceu ainda nos primeiros anos após a privatização do mercado brasileiro. Na então Telebahia Celular, Carneiro iniciou sua trajetória na área tributária antes de assumir responsabilidades ligadas à gestão financeira. O ponto de inflexão viria em 2003, com a criação da Vivo. Convidado para integrar a operação em São Paulo, passou a liderar uma área responsável pelo controle de custos e gestão financeira em um momento de intensa expansão.

Nos anos seguintes, participou da incorporação de novas operadoras e da consolidação de processos que sustentaram o crescimento da companhia.

A ascensão à diretoria de Contabilidade, em 2010, o colocou diante de outro marco corporativo: a adoção das normas internacionais de contabilidade, o IFRS. A mudança exigiu não apenas adequações técnicas, mas uma nova forma de interpretar os negócios e traduzi-los para investidores, reguladores e mercado. Pouco tempo depois, viria um desafio ainda mais complexo.

De trainee no varejo a diretor financeiro: a carreira de quem esteve nos bastidores da Vivo

Em 2013, Carneiro assumiu a liderança da frente de integração financeira da fusão entre Vivo e Telefônica, movimento que resultaria na estrutura atual da Telefônica Brasil. A operação envolvia não apenas a união formal de duas empresas de grande porte, mas a revisão de processos, sistemas, governança e cultura organizacional.

Ao final do projeto, liderou uma ampla transformação na área financeira, conduzindo a adoção de um modelo de Business Process Outsourcing (BPO), iniciativa que redefiniu a forma como as operações financeiras da companhia eram executadas. A experiência chamou a atenção da Accenture, onde atuou como Managing Director, liderando inicialmente a operação financeira da própria Telefônica e, posteriormente, projetos em diferentes segmentos da economia.

“Os grandes projetos ensinam que transformação não acontece apenas pela tecnologia ou pelos processos. Ela depende da capacidade de alinhar pessoas, objetivos e visão de longo prazo”, diz.

A contabilidade como área estratégica

Ao retornar à Telefônica em 2016, Carneiro encontrou um ambiente corporativo cada vez mais orientado por dados, automação e eficiência operacional.

Foi nesse contexto que consolidou uma visão que defende até hoje: a contabilidade não pode ser uma área isolada dentro das organizações.

Durante décadas, diz ele, muitas empresas enxergaram a função contábil como uma etapa posterior às decisões de negócio. Hoje, essa lógica já não encontra espaço em mercados cada vez mais complexos e regulados.

“A contabilidade precisa participar das discussões desde o início. Quando ela entende o contexto do negócio, consegue gerar análises mais relevantes e contribuir para decisões melhores.”

A chegada da inteligência artificial ampliou ainda mais essa necessidade. Usuário frequente de ferramentas como ChatGPT e Gemini, Carneiro vê a tecnologia como um acelerador de produtividade, e não como substituta da análise humana. Em sua avaliação, a automação reduz atividades repetitivas e libera tempo para aquilo que considera mais valioso: interpretação, julgamento e pensamento estratégico.

O retorno à sala de aula

Depois de décadas ocupando posições executivas, poderia parecer natural que a formação acadêmica tivesse ficado para trás. O movimento foi exatamente o oposto.

Há cerca de dois anos, Carneiro decidiu voltar ao ambiente de aprendizado formal. Não buscava mais um MBA tradicional nem atualização técnica pontual. Procurava algo diferente: um espaço onde pudesse confrontar sua experiência com a de outros executivos seniores. Foi esse critério que o levou ao programa Finanças Executivas para CEOs, C-Levels e Conselheiros (FECC), da Saint Paul Escola de Negócios.

Segundo ele, um dos principais diferenciais da experiência esteve no perfil dos participantes. Em vez de profissionais em início de carreira, encontrou uma turma formada por executivos e conselheiros que levavam para a sala de aula décadas de experiência acumulada.

“O conteúdo é importante, mas a troca de experiências entre profissionais que já enfrentaram desafios reais gera um aprendizado muito rico.”

Entre os momentos mais marcantes do programa, ele destaca as aulas dos professores José Roberto Securato, referência histórica em finanças no Brasil, e Adriano Mussa, especialista em transformação digital e inteligência artificial.

Para Carneiro, a formação executiva contemporânea precisa ir além da atualização técnica. Ela deve criar repertório para interpretar mudanças que acontecem em velocidade crescente e que desafiam modelos consolidados de gestão.

A própria trajetória ajuda a explicar essa visão. Depois de participar da expansão das telecomunicações, liderar processos de fusão, atravessar mudanças regulatórias, implementar novos modelos operacionais e acompanhar a chegada da inteligência artificial às áreas financeiras, ele aprendeu que a principal competência de um executivo talvez seja justamente a capacidade de continuar aprendendo.

Em um ambiente empresarial marcado por transformações constantes, o conhecimento deixa de ser um ponto de chegada. Torna-se um exercício permanente de adaptação.

A trajetória de João Orlando Carneiro mostra que finanças se tornaram uma linguagem essencial para líderes que atuam com governança, risco e compliance. O FECC da Saint Paul prepara C-levels e conselheiros para interpretar números, avaliar impactos e conectar decisões financeiras à estratégia do negócio. Conheça o programa que amplia o repertório executivo para decisões mais seguras, completas e relevantes