Como se destacar no mercado de trabalho, de acordo com especialista de RH

O mercado de trabalho atual, embora em processo de recuperação, ainda apresenta desafios para candidatos que buscam novas oportunidades. Para quem conseguiu uma oferta de emprego, a etapa da negociação pode ser decisiva para garantir condições atrativas. Segundo Tessa White, especialista em recursos humanos com mais de 20 anos de experiência, o segredo para negociar uma proposta bem-sucedida está em entender e comunicar sua proposta de valor com clareza. As informações são da CNBC.

White afirma que muitos candidatos cometem o erro de focar nas tarefas que realizaram anteriormente, em vez de enfatizar os resultados que alcançaram. Em suas consultorias, ela explica que a chave para uma negociação eficaz está na capacidade de apresentar resultados mensuráveis e concretos, relacionados diretamente às necessidades da empresa.

Para White, é fundamental que o candidato identifique o principal problema que resolveu em sua função anterior e explique o impacto gerado, trazendo números e dados que comprovem suas conquistas. Por exemplo, ao se candidatar a uma vaga cujo foco seja a expansão para novos mercados, uma boa estratégia é mencionar o impacto positivo de ações passadas. Com esse tipo de abordagem, o candidato se destaca como alguém que não apenas conhece a área, mas também traz provas de sua capacidade de gerar resultados reais.

Outro ponto destacado por White é o papel das conquistas pessoais na hora de negociar um salário mais competitivo. Em vez de simplesmente listar habilidades e experiências, a especialista recomenda que os candidatos elaborem um “reel” de suas principais realizações profissionais, colocando-se como a solução para os problemas que a empresa enfrenta. Assim, o profissional transmite a ideia de que possui não apenas a experiência, mas também a capacidade de aplicar suas habilidades para agregar valor à organização.

Comunicação sólida

A comunicação de uma proposta de valor sólida é um diferencial importante que, segundo White, pode abrir portas para uma negociação mais favorável e, consequentemente, para um salário maior. Ela observa que, quando um candidato é capaz de articular de maneira convincente os problemas que pode solucionar e as habilidades que traz para resolver esses desafios, ele aumenta significativamente suas chances de obter uma proposta financeira mais robusta.

Além disso, a especialista destaca que, em um mercado competitivo, entender a linguagem do negócio, que é baseada em resultados e números, pode colocar o candidato à frente. Esse entendimento se reflete diretamente na percepção de valor que o empregador tem do candidato, fazendo com que ele seja visto como uma solução valiosa para as necessidades da empresa. White acredita que essa abordagem não apenas diferencia o profissional, mas também amplia suas possibilidades de crescimento dentro da organização.

Dessa forma, ao se preparar para uma entrevista ou negociação, é essencial que o candidato invista tempo na construção de uma narrativa que destaque seus resultados, com exemplos concretos e números que embasem sua proposta. Esse cuidado, segundo White, não só aumenta as chances de obter uma oferta de emprego como também coloca o candidato em uma posição de negociação mais vantajosa.