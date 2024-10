Como ficar menos nervoso na entrevista de emprego com essas 3 dicas

As entrevistas de emprego são momentos decisivos na carreira de qualquer profissional, mas podem gerar um nível significativo de ansiedade e nervosismo. Sentir-se nervoso é completamente normal, e muitos candidatos enfrentam esse desafio.

No entanto, existem estratégias eficazes que podem ajudar a acalmar os ânimos e aumentar a confiança. Com a preparação adequada e algumas técnicas práticas, você pode transformar a experiência de uma entrevista em uma oportunidade para brilhar e mostrar seu verdadeiro potencial. Aqui estão três dicas valiosas para ajudá-lo a lidar com a ansiedade e se sair bem na sua próxima entrevista, segundo o site The Muse:

1. Vá dar uma volta

Um pouco de ar fresco faz maravilhas para a mente e o corpo. Se você tiver uma entrevista por telefone, aproveite para dar uma volta pelo quarteirão. Se for uma entrevista presencial, reserve cinco minutos antes de entrar no prédio para caminhar ao redor e clarear a cabeça. A atividade física leve ajuda a liberar endorfinas, que podem melhorar seu humor e reduzir o estresse.

2. Pratique o método STOP

De acordo com o coach executivo Chris Charyk, essa é uma técnica mental eficaz para lidar com situações estressantes. O método consiste em quatro etapas:

Stop : Pare o que está fazendo e foque em seus pensamentos.

: Pare o que está fazendo e foque em seus pensamentos. Take : Respire fundo algumas vezes.

: Respire fundo algumas vezes. Observe : Preste atenção ao que está acontecendo em seu corpo, emoções e mente, e por que você está sentindo isso.

: Preste atenção ao que está acontecendo em seu corpo, emoções e mente, e por que você está sentindo isso. Proceed: Prossiga com a intenção de incorporar o que você observou em suas ações.

A importância dessa técnica é desacelerar e agir de forma deliberada, tanto nas ações quanto nas emoções. Isso lembra você de que tem o poder de afastar seus medos, dúvidas e nervosismo, mesmo em situações de pressão.

3. Se prepare para o pior

Independentemente do que você teme, sempre há uma solução. Tem medo de ficar com alface nos dentes? Leve um espelho compacto e fio dental na bolsa. Está preocupado em não ter uma boa resposta para uma pergunta complicada? Seja proativo e aprenda a contornar essas situações quando não souber a resposta. Ao pensar com antecedência, você pode ficar tranquilo, sabendo que, mesmo que o pior aconteça, estará preparado para lidar com isso.

Por que você deve saber sobre isso

Preparar-se adequadamente e usar essas estratégias pode ajudar a reduzir a ansiedade antes de uma entrevista de emprego. Lembre-se de que, ao focar em sua preparação e no controle das emoções, você pode se apresentar da melhor maneira possível. Com essas dicas em mente, você estará mais confiante e pronto para impressionar os recrutadores.