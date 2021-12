Como planejar a sua carreira estrategicamente para 2022

O início de um ano novo traz à tona rituais característicos socialmente, como o típico planejamento de objetivos a serem cumpridos nos meses vidouros. Por vezes, estas metas se perdem em meio à rotina e, como consequência, há um atraso no processo de alcance de novos resultados significativos.

Em busca de evitar este comportamento, é preciso desenvolver um plano que funcione de maneira estratégica ao longo do ano. Com a resposta de perguntas chave, é possível que a organização para os 12 meses seguintes se baseie em dados mais fortes do que a simples vontade, o que torna as metas mais factíveis e inclinadas ao sucesso.

Habilidades como autoconhecimento e visão estratégica são necessárias para que seja possível discernir as prioridades diante das possibilidades para o ano que se inicia. Uma vez que este exercício é realizado, torna-se mais fácil determinar a trajetória correta para que cada projeto se desenrole com o controle, atenção e investimento devidamente requeridos.

Além de facilitar o mapeamento do passo a passo para a completude de tarefas, o seu Planejamento Estratégico anual também te ajudará a identificar as chances de que aconteçam imprevistos ao longo da jornada, o que te auxiliará a estar preparado para gerir possíveis crises. A criação de estratégias prévias será, portanto, a responsável para que o plano de ação funcione com o mínimo de pausas ao longo dos meses.

Se você se interessou para conhecer mais sobre o estilo de Planejamento Estratégico, assista ao vídeo com Diego Cidade, CEO da Academia do Universitário, na coluna "A Nova Geração do RH".