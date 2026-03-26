O ChatGPT não deu certo para Walmart — então a multinacional decidiu ir para outro caminho

Redatora
Publicado em 26 de março de 2026 às 14h57.
A ambiciosa parceria entre Walmart e OpenAI, iniciada para revolucionar as compras online com o uso da inteligência artificial, encontrou um obstáculo no caminho.
Os primeiros resultados da experiência com o ChatGPT não são animadores, mostrando que a taxa de conversão foi três vezes menor do que nas compras feitas diretamente no site da Walmart. Mesmo assim, a gigante do varejo não desiste da IA. A estratégia agora é integrar um assistente próprio, o “Sparky”, para tentar corrigir o rumo.
Quando o Walmart anunciou a colaboração com o OpenAI, a expectativa era de que a inteligência artificial trouxesse uma revolução no setor de e-commerce. No entanto, as primeiras tentativas de utilizar o ChatGPT para facilitar as compras não corresponderam às expectativas.
A experiência com a ferramenta foi considerada "insatisfatória" por muitos usuários, que não encontraram o nível de personalização e eficiência esperado.A parece complicada — até você ver uma explicação clara. Clique aqui para garantir sua aula gratuita sobre o assunto
A OpenAI, por sua vez, reconheceu as falhas e anunciou ajustes no seu produto de descoberta de produtos. A necessidade de melhorar a "velocidade, relevância e cobertura dos produtos" foi destacada como uma das principais prioridades. No entanto, essas mudanças não impediram o retrocesso da parceria inicial.
Apesar das dificuldades, Walmart não está se afastando do uso da inteligência artificial nas compras.
A ideia do “Sparky” é ser um assistente responsável por garantir que os clientes tenham a mesma experiência de compra personalizada que teriam no site oficial do Walmart, sem precisar ser redirecionados para a plataforma tradicional.
O objetivo é criar uma jornada de compra mais fluida, sem interrupções, e assegurar que a experiência seja completamente integrada à infraestrutura da empresa.
Walmart não está considerando esse revés como um fracasso definitivo. A IA em compras ainda é uma área em estágio experimental, e muitas empresas estão adotando uma abordagem de tentativa e erro.
Assim, a gigante do varejo segue otimista, aguardando melhores resultados com o uso do "Sparky", sua própria IA.
Além disso, o Walmart não está colocando todas as suas fichas em um único parceiro. Em janeiro de 2026, a empresa anunciou uma colaboração com o Google Gemini, uma iniciativa que ainda não foi lançada, mas que promete trazer novas soluções de IA para o e-commerce.