Inteligência Artificial

O ChatGPT não deu certo para Walmart — então a multinacional decidiu ir para outro caminho

Conversões baixas e feedback negativo marcam a parceria entre Walmart e OpenAI. Mas a gigante do varejo não desiste da tecnologia

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 26 de março de 2026 às 14h57.

A ambiciosa parceria entre Walmart e OpenAI, iniciada para revolucionar as compras online com o uso da inteligência artificial, encontrou um obstáculo no caminho. 

Os primeiros resultados da experiência com o ChatGPT não são animadores, mostrando que a taxa de conversão foi três vezes menor do que nas compras feitas diretamente no site da Walmart. Mesmo assim, a gigante do varejo não desiste da IA. A estratégia agora é integrar um assistente próprio, o “Sparky”, para tentar corrigir o rumo.

O fracasso inicial da IA nas compras

Quando o Walmart anunciou a colaboração com o OpenAI, a expectativa era de que a inteligência artificial trouxesse uma revolução no setor de e-commerce. No entanto, as primeiras tentativas de utilizar o ChatGPT para facilitar as compras não corresponderam às expectativas. 

A experiência com a ferramenta foi considerada "insatisfatória" por muitos usuários, que não encontraram o nível de personalização e eficiência esperado.

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A OpenAI, por sua vez, reconheceu as falhas e anunciou ajustes no seu produto de descoberta de produtos. A necessidade de melhorar a "velocidade, relevância e cobertura dos produtos" foi destacada como uma das principais prioridades. No entanto, essas mudanças não impediram o retrocesso da parceria inicial.

Walmart não desiste da inovação

Apesar das dificuldades, Walmart não está se afastando do uso da inteligência artificial nas compras.

A ideia do “Sparky” é ser um assistente responsável por garantir que os clientes tenham a mesma experiência de compra personalizada que teriam no site oficial do Walmart, sem precisar ser redirecionados para a plataforma tradicional.

" A nossa abordagem é simples: onde quer que a experiência de compra comece, os clientes ainda terão a mesma experiência personalizada, incluindo nosso sortimento, valor e velocidade "Daniel Danker, EVP de Aceleração de IA, Produto e Design do Walmart

O objetivo é criar uma jornada de compra mais fluida, sem interrupções, e assegurar que a experiência seja completamente integrada à infraestrutura da empresa.

O futuro das compras com IA: o que esperar

Walmart não está considerando esse revés como um fracasso definitivo. A IA em compras ainda é uma área em estágio experimental, e muitas empresas estão adotando uma abordagem de tentativa e erro. 

Assim, a gigante do varejo segue otimista, aguardando melhores resultados com o uso do "Sparky", sua própria IA.

Além disso, o Walmart não está colocando todas as suas fichas em um único parceiro. Em janeiro de 2026, a empresa anunciou uma colaboração com o Google Gemini, uma iniciativa que ainda não foi lançada, mas que promete trazer novas soluções de IA para o e-commerce.

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