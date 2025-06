Como marcas icônicas transformam logotipos em bilhões de dólares

Apple ultrapassou a marca dos US$ 3 trilhões em valor de mercado. Nike continua entre as líderes globais de valor de marca. Budweiser transformou uma crise na Copa do Mundo do Catar em uma das campanhas mais comentadas do ano. Em todos os casos, o denominador comum não está apenas no produto, mas na força da marca.

De acordo com o ranking da Interbrand e dados compilados pelo Financial Times, as empresas que mais aumentam o valor de suas ações somadas na bolsa de valores, com identidade consistente, presença global e narrativa clara.

Nike, Apple e Budweiser: o que elas têm em comum?

A Nike, por exemplo, mantém seu posicionamento alinhado com propósito, inovação e performance. Sua comunicação vai além do produto esportivo: promove cultura, representatividade e lifestyle. O resultado aparece não apenas no faturamento, mas também na valorização de suas ações e no engajamento recorrente de sua comunidade.

No caso da Apple, o investimento na própria marca sempre foi um pilar estratégico. Do design de produto ao posicionamento publicitário, cada ponto de contato é meticulosamente pensado para construir percepção de alto valor. Isso explica por que consumidores pagam mais, permanecem mais tempo na base e recomendam com mais frequência.

Budweiser, mesmo diante de obstáculos, conseguiu transformar limitações em oportunidade. Ao ser impedida de vender bebidas alcoólicas nos estádios da Copa de 2022, lançou a campanha global “Bring Home The Bud”, prometendo entregar todo o estoque ao país vencedor. O resultado foi uma explosão de engajamento digital e reforço do posicionamento da marca como símbolo de celebração global.

Branding como ativo de valor

Os mercados já precificam esse tipo de estratégia. Estudo da Bloomberg mostra que mais de 70% do valor das empresas listadas na Nasdaq (bolsa de valores eletrônica dos EUA focada em empresas de tecnologia) é composto por ativos intangíveis, entre eles, o posicionamento da marca. Marcas que conseguem traduzir propósito, diferenciação e consistência geram não só reconhecimento, mas valorização real.

O branding moderno deixou de ser um esforço estético ou institucional. Tornou-se um componente-chave do crescimento sustentável, da competitividade no mercado e do valor de longo prazo.

