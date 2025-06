Eles fazem o ChatGPT trabalhar para você: os 10 prompts que todo profissional deveria ter salvo

Em meio à avalanche de tarefas, decisões urgentes e prazos cada vez mais apertados, profissionais de todas as áreas têm descoberto um novo aliado: a inteligência artificial generativa. Mas enquanto muitos ainda exploram o ChatGPT de forma superficial — pedindo resumos, correções ou ideias vagas — uma parcela crescente de usuários já entendeu o verdadeiro poder da ferramenta: saber perguntar.

Com os comandos certos, é possível transformar a IA em consultor estratégico, redator persuasivo, planejador de tarefas, analista de dados ou mentor de carreira. A seguir, reunimos 10 prompts prontos para copiar, salvar e usar sempre que precisar ganhar tempo, clareza e vantagem competitiva no trabalho.

1. Para criar um resumo claro e estratégico

“Resuma este conteúdo em um parágrafo claro e objetivo, destacando os principais pontos e recomendações práticas para tomada de decisão executiva.”

2. Para tomar decisões mais fundamentadas

“Me ajude a tomar uma decisão sobre [tema]. Considere prós, contras, riscos e oportunidades, como se fosse um consultor estratégico.”

3. Para resolver problemas complexos

“Estou enfrentando este problema: [descreva]. Quais são as possíveis causas? O que posso testar para resolver? Me dê soluções práticas.”

4. Para escrever e-mails mais persuasivos

“Escreva um e-mail profissional com tom cordial e direto, cujo objetivo é [vender / cobrar / responder / agradecer / negociar] sobre [assunto].”

5. Para gerar ideias de conteúdo ou campanha

“Gere 10 ideias criativas de conteúdo sobre [tema] para [LinkedIn / Instagram / blog], com foco em [atrair, educar, converter].”

6. Para organizar tarefas e prioridades

“Organize esta lista de tarefas [cole sua lista] com base em prioridade, impacto e urgência. Sinalize o que pode ser delegado.”

7. Para aprender algo novo rapidamente

“Me ensine o básico de [tema] como se eu tivesse 10 anos. Use linguagem simples, exemplos práticos e uma analogia para fixar o conceito.”

8. Para preparar argumentos em reuniões

“Estou indo para uma reunião sobre [assunto]. Quais argumentos, dados ou perguntas estratégicas posso usar para defender meu ponto?”

9. Para interpretar dados ou planilhas

“Analise estes dados [cole os dados] e me diga os principais insights, tendências, anomalias e oportunidades de melhoria.”

10. Para melhorar sua performance contínua

“Com base nesse feedback / resultado / meta, me dê sugestões de como posso melhorar minha performance de forma prática e mensurável.”

