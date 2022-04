Como manter a produtividade em dias ruins? Confira algumas dicas

Não é nenhuma novidade que as redes sociais estão presentes cada vez mais no dia a dia das pessoas, e a todo o momento surgem novos influenciadores digitais que criam os mais diferentes tipos de conteúdo. Dentre todos esses perfis, que contam com milhares de seguidores, os criadores de conteúdo de “estilo de vida” tem recebido muita atenção nos últimos anos.

Nesses perfis, os influenciadores fazem publicações que falam sobre a sua rotina, divulgam suas dietas, os tipos de exercícios que fazem todos os dias, como trabalham e organizam seu tempo, e, no geral, mostram uma produtividade constante, coisa que para muitas pessoas pode ser difícil, uma vez que todos contam com rotinas muito diferentes.

No entanto, muitas pessoas vêm questionando esse tipo de conteúdo, uma vez que uma vida assim é utópica e praticamente impossível. E o mais importante de tudo isso, esses perfis divulgam uma vida em que a felicidade é constante quando, na verdade, todos tem dias difíceis, e momentos tristes, onde não há produtividade alguma.

Porém, e se você precisar ser produtivo em um dia ruim? E se, por exemplo, você estiver vivendo há dias um astral mais baixo e por conta disso não consegue produzir? É importante respeitar seus limites, mas também é importante tentar colocar a vida de volta nos trilhos aos poucos.

Pensando nisso, o repórter da EXAME Victor Sena falou um pouco na newsletter EXAME Academy desta semana, em sua coluna “FalaVictor!” sobre o que você pode fazer para manter a sua produtividade em dias ruins.

A newsletter da EXAME Academy tem foco em carreira, mercado de trabalho e educação. Por lá você encontra notícias importantes do mercado de trabalho, fica por dentro de oportunidades de trabalho dentro de grandes empresas do momento e também recebe aprendizados de desenvolvimento pessoal.

Se você quer aprender as soft skills que são obrigatórias para o mercado de trabalho hoje em dia e quer decolar na sua carreira, assine agora a newsletter da EXAME Academy e receba duas vezes na semana os melhores conteúdos para a sua carreira.

QUERO ME INSCREVER NA NEWSLETTER DA EXAME ACADEMY