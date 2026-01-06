Como líderes estão usando IA para decidir melhor — sem abrir mão do fator humano

Durante anos, falar de inteligência artificial no trabalho parecia restrito a tarefas repetitivas ou automatizações técnicas, mas essa fase já passou. Agora, a IA está sendo usada por líderes para apoiar decisões estratégicas, inclusive aquelas que exigem julgamento humano.

Em vez de substituir o gestor, a IA está ganhando espaço como uma espécie de conselheira virtual, ajudando a analisar cenários, prevendo riscos e até sugerindo abordagens para lidar com pessoas e conflitos. As informações foram retiradas de Fast Company.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

IA como parceira estratégica — e não como ‘decisora final’

Stacy Spikes, CEO da MoviePass, compara a IA ao papel de um conselheiro sênior. Ele usa ferramentas baseadas em inteligência artificial para testar caminhos antes de tomar decisões importantes, seja com fornecedores ou com membros da equipe.

“Eu não deixo a IA decidir por mim, mas uso para entender melhor as possibilidades”, afirma Spikes.

Otimizando decisões do dia a dia com IA

Empresas também estão integrando a IA a decisões operacionais rotineiras. No Walmart, por exemplo, um sistema interno apelidado de “super agente” usa diferentes modelos de IA para analisar falhas em entregas ou problemas logísticos.

O colaborador descreve a situação, e a IA organiza dados de várias fontes para oferecer uma explicação inicial que, depois, é validada ou ajustada por uma pessoa.

Marne Martin, CEO da Emburse, explica que a IA funciona melhor quando a base de dados é limpa e as decisões são recorrentes. Já Rafee Tarafdar, CTO da Infosys, afirma que a empresa define o grau de intervenção da IA conforme o risco: quanto mais crítica ou sensível for a decisão, mais envolvimento humano é exigido.

Esse modelo híbrido — com IA acelerando análises e humanos garantindo o contexto — tem se mostrado eficaz para aumentar a produtividade sem abrir mão da responsabilidade.

O risco do excesso de confiança: por que o fator humano ainda é essencial

Se por um lado a IA ajuda a tomar decisões com mais dados, por outro, especialistas alertam para o risco da dependência excessiva.

José-Mauricio Galli Geleilate, professor da Universidade de Massachusetts Lowell, aponta que a consulta frequente à IA pode levar líderes a adotar posturas mais controladoras e punitivas, já que a máquina não traz os sinais emocionais que um colega traria numa conversa real.

Beth Humberd, também professora em UMass Lowell, reforça que recorrer à IA pode criar um distanciamento psicológico. Ao consultar uma máquina, o líder deixa de perceber nuances humanas que normalmente moldariam sua abordagem.

Já Léonard Boussioux, da Universidade de Washington, alerta que a IA, por ser articulada e lógica, tende a convencer com facilidade — o que pode levar líderes a aceitar recomendações sem o devido questionamento. Por isso, empresas que usam IA precisam criar “freios” intencionais: pausas para reflexão, validações humanas e discussões em equipe antes de decisões importantes.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA