MEC libera consulta a vagas do SISU 2025; veja como acessar

Está aberta desde a quarta-feira, 15, a consulta de vagas para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2025 para os candidatos checarem a oferta de vagas nas universidades e institutos federais do país.

Ao todo, são 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões. Os estudantes poderão se inscrever entre a próxima sexta-feira, 17 e a terça-feira, 21. Para isso, é preciso ter realizado o Enem 2024 e não ter zerado na redação.

Como fazer a inscrição no SISU 2025?

Acesse o sistema de inscrição do Sisu 2025 utilizando seu login e senha no portal do governo federal: https://acessounico.mec.gov.br/; Durante a inscrição, preencha um questionário socioeconômico que contribuirá para definir seu perfil; Escolha até duas opções de curso - é possível consultar vagas pelo nome do curso, instituição de ensino ou cidade; Confirme a inscrição.

Como é feita a seleção dos candidatos no Sisu?

Todos os candidatos inscritos no Sisu serão classificados conforme o desempenho no Enem 2024, primeiramente na modalidade de ampla concorrência. Em seguida, será aplicada a reserva de vagas prevista pela Lei de Cotas. O objetivo é beneficiar, sem distorções, os candidatos que realmente necessitam de políticas compensatórias para acesso ao ensino superior.

A oferta de vagas reservadas observará a proporção de estudantes de escolas públicas, de baixa renda, com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Todas as instituições participantes do Sisu 2025 adotarão os dados de distribuição de vagas conforme os percentuais atualizados pelo Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A lista de espera poderá ser utilizada pelas instituições durante todo o ano para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular. O candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera no período de 26 a 31 de janeiro, também pelo Portal Único de Acesso.

Calendário SISU 2025

Consulta às vagas: 14.jan a 17 de janeiro

Inscrição: 17 a 21 de janeiro

Chamada regular: 26 de janeiro

Matrícula ou registro acadêmico junto à instituição: 27 a 31 de janeiro

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31 de janeiro

Convocação dos selecionados pela lista de espera: 12 de fevereiro