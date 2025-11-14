Por que entender a lógica interna da IA virou uma habilidade estratégica, segundo especialista

A maneira como as ferramentas de inteligência artificial funcionam segue invisível para a maioria das pessoas.

John West, engenheiro de software, afirmou para o The Wall Street Journal que compreender a lógica da IA não é mais apenas uma curiosidade técnica. Para ele, esse entendimento se tornou uma habilidade essencial para todo profissional.

E não a toa. A mudança de perspectiva ocorre em um momento em que empresas correm para incorporar IA em tarefas de criação, análise e gestão.

West relata que sua experiência com IA é mais eficiente quando ele pode acessar o funcionamento interno dos modelos: observar vetores, revisar dados de treinamento e ajustar parâmetros.

Ele critica, por exemplo, o fato de que a maior parte dos usuários não tem acesso a essa camada, embora esteja entregando tarefas criativas e cognitivas cada vez mais relevantes aos sistemas.

Isso amplia a distância entre capacidade tecnológica e domínio prático, um ponto que impacta diretamente profissionais que dependem de precisão e velocidade.

