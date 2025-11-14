Por que entender a lógica interna da IA virou uma habilidade estratégica, segundo especialista

Entender como a IA pensa é o novo diferencial profissional. (Uma Shankar sharma/Getty Images)
Redatora
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 12h00.
A maneira como as ferramentas de inteligência artificial funcionam segue invisível para a maioria das pessoas.
John West, engenheiro de software, afirmou para o The Wall Street Journal que compreender a lógica da IA não é mais apenas uma curiosidade técnica. Para ele, esse entendimento se tornou uma habilidade essencial para todo profissional.
E não a toa. A mudança de perspectiva ocorre em um momento em que empresas correm para incorporar IA em tarefas de criação, análise e gestão.
EXAME libera 2 mil vagas para curso gratuito e virtual para quem quer aprender IA do zero. Garanta sua vaga clicando aqui.
West relata que sua experiência com IA é mais eficiente quando ele pode acessar o funcionamento interno dos modelos: observar vetores, revisar dados de treinamento e ajustar parâmetros.
Ele critica, por exemplo, o fato de que a maior parte dos usuários não tem acesso a essa camada, embora esteja entregando tarefas criativas e cognitivas cada vez mais relevantes aos sistemas.
Isso amplia a distância entre capacidade tecnológica e domínio prático, um ponto que impacta diretamente profissionais que dependem de precisão e velocidade.
Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui
De olho nos recentes movimentos do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.
O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.
O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.
Para garantir a sua vaga, clique aqui.