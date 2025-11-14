O rival silencioso da OpenAI que conquistou as empresas com IA “menos chamativa”

A Anthropic, desenvolvedora do modelo Claude e apoiada por Amazon e Google, ganhou relevância ao escolher um caminho bem diferente de sua principal rival, a OpenAI.

Em vez de mirar o consumo de massa, a empresa apostou em um modelo de negócios centrado no uso corporativo da inteligência artificial estratégia que tem se mostrado mais estável e previsível. As informações foram retiradas de The Wall Street Journal.

Embora ambas criem sistemas avançados de IA, a forma de gerar receita difere.

A OpenAI construiu uma base de usuários com mais de 800 milhões por semana e opera com forte presença no mercado consumidor, apoiada na integração dos seus modelos ao ecossistema Microsoft.

Já aAnthropic avançou de forma consistente entre empresas: cerca de 80% de sua receita vem do setor corporativo, que já soma aproximadamente 300 mil clientes ativos.

Esse foco produziu resultados expressivos.

Um relatório da Menlo Ventures mostrou que o Claude alcançou 42% de participação em ferramentas de IA para programação, superando os 21% atribuídos à OpenAI.

A consultoria também estimou que a Anthropic lidera o uso geral de IA entre empresas, com 32% do mercado, enquanto a rival aparece com 25%.

O crescimento é impulsionado por casos de uso claros para empresas: automação de código, revisão de documentos, apoio jurídico, análise financeira e operações de back office.

Nesse movimento, a Anthropic ganhou força a ponto de ver seu modelo Claude incorporado ao Copilot da Microsoft, mesmo com a big tech sendo parceira direta da OpenAI.

A decisão reforça a demanda por soluções capazes de entregar desempenho confiável em tarefas críticas e consolida a Anthropic como um dos nomes mais influentes da nova geração de IA voltada ao ambiente empresarial.

