Como empresas estão usando IA para prever falhas, entender clientes e vender mais

Se em 2023 ainda se discutia “o futuro da IA”, 2026 já deixa claro que o futuro chegou. A inteligência artificial não é mais apenas um recurso das big techs ou das empresas bilionárias do Vale do Silício — ela está redefinindo o funcionamento de praticamente todos os setores.

Quem não aprender a usar a IA com estratégia corre o risco de se tornar irrelevante no mercado. Essa realidade exige deixar de ser apenas usuário e passar a ser protagonista da transformação. As informações foram retiradas da matéria da Entrepreneur.

IA generativa: conteúdo, marketing e decisões em minutos

Ferramentas como ChatGPT, Google Gemini e Microsoft Copilot já são parte do cotidiano de empresas de todos os portes. Elas criam campanhas de marketing, planejam lançamentos, escrevem conteúdos inteiros para blogs e redes sociais, e até analisam a concorrência.

O que antes exigia horas de pesquisa e execução, agora pode ser feito em minutos com a combinação certa entre inteligência artificial e pensamento estratégico humano.

É nesse cenário que se destaca quem entende não só como usar IA, mas quando usar, por que usar e como transformar dados em vantagem competitiva

Machine learning e decisões com base em dados reais

Além da IA generativa, o machine learning (aprendizado de máquina) permite que empresas analisem comportamentos, identifiquem padrões e personalizem produtos e serviços.

No varejo, por exemplo, é possível prever quais clientes vão comprar, cancelar ou se engajar, com base no histórico. No mercado imobiliário, IA já ajuda a identificar bairros com alto potencial de valorização. Na indústria, prevê falhas de máquinas e otimiza a cadeia produtiva.

IA autônoma: decisões em tempo real e sem intervenção humana

A próxima fronteira já está sendo explorada. É a IA agentiva, que toma decisões em tempo real com base em dados não estruturados — textos, imagens, interações humanas.

Ela já está automatizando análises jurídicas, ajustando tratamentos médicos e recalculando cadeias logísticas em grandes empresas, tudo sem depender da ação direta de um profissional.

Neste novo cenário, o papel do profissional não é mais operacionalizar, mas supervisionar, decidir e liderar.

