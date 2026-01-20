O conselho brutalmente honesto deste CEO para quem quer crescer na carreira

Currículo impecável, faculdade renomada e indicações influentes são, muitas vezes, os atributos mais celebrados no início de uma carreira, mas não são os únicos caminhos para alcançar o topo. Para Marvin Ellison, CEO da gigante americana Lowe’s, o segredo está em executar com excelência mesmo nas tarefas que ninguém quer.

“Quando você não tem uma formação acadêmica impressionante, quando seu currículo não se destaca, a maneira de chamar a atenção das pessoas é aceitar trabalhos que ninguém mais quer e trabalhar duro para ter sucesso”, disse Ellison.

Essa atitude — encarar desafios negligenciados e entregar com consistência — é o diferencial de quem constrói uma trajetória baseada em execução de alta performance, mesmo sem o respaldo de um diploma de prestígio. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

De operador de empilhadeira a CEO: o poder de assumir o que os outros evitam

A história de Ellison começa longe do topo. Enquanto estudava, ele trabalhava como motorista de caminhão, descarregador, operador de empilhadeira e zelador. Assumia dois empregos ao mesmo tempo para pagar as contas da faculdade.

E, mesmo nas funções mais invisíveis, adotava uma postura clara: dar o melhor de si e entregar resultado onde ninguém esperava.

Essa constância virou sua marca. Com o tempo, passou por cargos executivos em grandes empresas como Target, Home Depot, JCPenney e chegou à presidência da Lowe’s em 2018, assumindo o comando em meio a uma crise institucional, após a saída de um CEO com desempenho questionado pelo mercado.

“Nos últimos 25 anos, em todos os empregos que assumi, substituí alguém que foi demitido ou forçado a sair”, afirma.

O que pode parecer cenário de risco, para Ellison era oportunidade de mostrar valor com resiliência e coragem para executar onde outros falharam.

Execução e resiliência: os dois pilares de quem quer crescer

A principal lição de Ellison está no comportamento. Ele não esperou ser reconhecido para entregar, nem buscou atalhos. Ao contrário, desenvolveu uma das habilidades mais buscadas no mercado: capacidade de execução sob pressão, mesmo em ambientes instáveis.

“Isso exige um alto grau de autoconfiança. Mas também nos obriga a compreender o poder das pessoas. Nenhuma dessas tarefas foi concluída apenas por mim. Sempre foi uma equipe trabalhando comigo”, destaca.

Oportunidade não é status, é responsabilidade

Assumir o cargo que ninguém quer nem sempre é fácil. Muitas vezes, Ellison sentiu-se preterido, ignorado ou distante dos líderes. Mas, segundo ele, a chave foi não se vitimizar.

“Não importa quantas vezes você cai, mas sim quantas vezes você se levanta. E também, não se faça de vítima. Assuma a responsabilidade e concentre-se em se tornar uma pessoa melhor”, ele conta.

