Como descobrir se você foi bem na entrevista

Se você chegou na etapa da entrevista de emprego no processo seletivo, provavelmente, a empresa gostou da sua avaliação de perfil e está preparada para te conhecer melhor. Por isso, é hora de arregaçar as mangas e entender como convencer os gestores do seu potencial e, ainda, como entender se você deixou uma impressão positiva nos entrevistadores.

A palavra chave para qualquer entrevista é "preparo". Você precisa estar apto a estudar a empresa e, assim, se preparar para as solicitações oferecidas por ela. Desta maneira, você conseguirá se destacar dentre os demais concorrentes, pois terá em suas mãos um storytelling que casa suas habilidades com as skills mais buscadas pela empresa.

Organizar a sua forma de se expressar também é de suma importância no contexto empresarial. Uma dica, por exemplo, pode ser o uso da metodologia STAR, que consiste na sigla: situação, tarefa, ação e resultado. Em resumo, você deve explicar as situações nas quais está inserido, as tarefas ligadas a ela, as ações incentivadas por estas tasks e, claro, os resultados gerados por estas. Nesse sentido, você conseguirá responder perguntas clássicas, como, "Me conte mais sobre você" sem ficar perdido durante o processo.

É importante lembrar, ainda, que apesar da importância da preparação, você deve tomar cuidado para não chegar à conversa com um texto engessado. Vale a pena compreender os pontos a serem abordados e elucidá-los no bate papo ao vivo. Além disso, você também deve prestar atenção ao tempo de sua fala, para que ela seja objetiva e dure, em média, menos de dois minutos.

Além deste planejamento prévio, é importante também que participantes de entrevistas profissionais valorizem o contato com os recrutadores, realizando perguntas de valor. Inclusive, estas serão diferenciais até mesmo para que o candidato consiga entender melhor a visão do recrutador em relação à conversa.

Para compreender a maneira correta de se conectar com a equipe de recrutamento pós entrevista e receber insights sobre o assunto, confira detalhes do tema no vídeo com Diego Cidade, CEO da Academia do Universitário, na coluna "A Nova Geração do RH".