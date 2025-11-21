Carreira

Como controlar a ansiedade ao falar no trabalho — e comunicar ideias com confiança

Técnicas práticas para reduzir o nervosismo antes de reuniões, apresentações e conversas difíceis

(sorbetto/Getty Images)

(sorbetto/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 05h00.

No ambiente de trabalho, comunicar-se deixou de ser um diferencial e virou pré-requisito. Reuniões, apresentações e conversas delicadas exigem clareza, segurança e presença emocional. 

Para quem está começando a carreira ou tentando construir visibilidade profissional, esse cenário traz um desafio adicional: a ansiedade. O medo de errar, travar ou parecer despreparado acompanha muitos profissionais, inclusive os mais experientes.

Mas a boa notícia é que controlar a ansiedade é uma habilidade treinável. E pequenas mudanças na preparação, no corpo e na mente podem transformar completamente a forma como alguém se comunica.

Chegou o momento de dominar a habilidade que define os grandes profissionais.

O que acontece no corpo quando você precisa se comunicar sob pressão

Falar em público ativa o mesmo sistema de alerta do cérebro usado em situações de ameaça. O coração acelera, a respiração fica curta e o corpo entra em modo de defesa.

Reconhecer isso é libertador. A ansiedade não indica falta de competência, mas de técnica. Quando você sabe como neutralizar essa reação, recupera o controle.

A preparação emocional começa antes da técnica

A maioria tenta “decorar falas”. Mas, para reduzir o nervosismo, o primeiro passo é outro:

  • Respiração de desaceleração (4-6): inspire por 4 segundos, expire por 6. Repita por dois minutos. Isso sinaliza ao cérebro que “não há perigo”.

  • Ancoragem física: pés firmes no chão, coluna ereta, ombros relaxados. A postura acalma a mente.

  • Reenquadramento: trocar “eu preciso performar” por “eu preciso comunicar uma ideia importante”. A mudança reduz a autocobrança.

Essas técnicas são especialmente úteis para profissionais em início de carreira, que normalmente lidam com a pressão de parecerem prontos para tudo.

No momento da fala: os 10 primeiros segundos definem tudo

O corpo ainda pode sentir o impacto do nervosismo quando você entra na sala ou ativa o microfone. Por isso:

  • Pausa inicial de meio segundo antes de começar.

  • Olhe para um ponto firme, não para a tela inteiro do computador.

  • Mantenha as mãos visíveis: gestos suaves ajudam a regular a ansiedade.

  • Fale mais devagar do que acha necessário — seu tom transmite segurança mesmo antes do conteúdo.

Comunique-se com confiança, empatia e impacto — e conquiste novas oportunidades na sua carreira. Participe gratuitamente do curso Comunicação Assertiva no Trabalho e receba certificado

Profissionais que dominam esses primeiros segundos conseguem comandar a atenção e assumir a posição de autoridade, independentemente da idade ou cargo.

Torne-se a voz que o mercado escuta com a comunicação assertiva

Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.

Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.

Descubra tudo sobre o curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho e inscreva-se agora mesmo

