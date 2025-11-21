Como controlar a ansiedade ao falar no trabalho — e comunicar ideias com confiança

(sorbetto/Getty Images)
Redatora
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 05h00.
No ambiente de trabalho, comunicar-se deixou de ser um diferencial e virou pré-requisito. Reuniões, apresentações e conversas delicadas exigem clareza, segurança e presença emocional.
Para quem está começando a carreira ou tentando construir visibilidade profissional, esse cenário traz um desafio adicional: a ansiedade. O medo de errar, travar ou parecer despreparado acompanha muitos profissionais, inclusive os mais experientes.
Mas a boa notícia é que controlar a ansiedade é uma habilidade treinável. E pequenas mudanças na preparação, no corpo e na mente podem transformar completamente a forma como alguém se comunica.
Chegou o momento de dominar a habilidade que define os grandes profissionais. O curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho mostra como expressar ideias com segurança e ser ouvido. Garanta sua vaga
Falar em público ativa o mesmo sistema de alerta do cérebro usado em situações de ameaça. O coração acelera, a respiração fica curta e o corpo entra em modo de defesa.
Reconhecer isso é libertador. A ansiedade não indica falta de competência, mas de técnica. Quando você sabe como neutralizar essa reação, recupera o controle.
A maioria tenta “decorar falas”. Mas, para reduzir o nervosismo, o primeiro passo é outro:
Essas técnicas são especialmente úteis para profissionais em início de carreira, que normalmente lidam com a pressão de parecerem prontos para tudo.
O corpo ainda pode sentir o impacto do nervosismo quando você entra na sala ou ativa o microfone. Por isso:
Comunique-se com confiança, empatia e impacto — e conquiste novas oportunidades na sua carreira. Participe gratuitamente do curso Comunicação Assertiva no Trabalho e receba certificado
Profissionais que dominam esses primeiros segundos conseguem comandar a atenção e assumir a posição de autoridade, independentemente da idade ou cargo.
Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.
Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.
Descubra tudo sobre o curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho e inscreva-se agora mesmo