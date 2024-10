Como conseguir entrevistas de emprego rapidamente? Conheça estratégia para o LinkedIn

Encontrar emprego pode ser uma tarefa árdua. Anúncios de vagas fantasmas e fraudes se tornaram comuns, agravados pelo uso da inteligência artificial. Natasha Badger, de 25 anos, experimentou uma nova abordagem no LinkedIn que lhe rendeu entrevistas finais com três empresas em poucas semanas, e a estratégia pode ajudar outros candidatos a evitar armadilhas e se conectar diretamente com recrutadores reais. As informações são da CNBC.

Badger, uma profissional de marketing digital, deixou seu emprego no LinkedIn em setembro de 2022 e começou a procurar uma nova oportunidade da forma tradicional, aplicando-se a vagas em sites de emprego. Após um mês, decidiu tentar algo diferente: usou o LinkedIn para encontrar postagens de pessoas anunciando vagas, filtrando as que continham palavras como “estamos contratando” e termos específicos de sua área.

Ela explicou essa técnica em um vídeo no TikTok, mostrando como filtrar as postagens da última semana para identificar vagas recentes. Dessa forma, Badger conseguia visualizar oportunidades assim que eram publicadas, o que lhe permitia contatar rapidamente os responsáveis e se destacar antes de outros candidatos. Além disso, ela identificava posições que já estavam abertas há algum tempo e poderiam ser preenchidas com urgência.

'Café virtual'

Após encontrar uma postagem relevante, Badger enviava uma mensagem direta ao responsável, dizendo: “Encontrei sua postagem no LinkedIn e estou interessada na vaga. Podemos marcar um café virtual de 10 a 15 minutos para que eu possa entender mais sobre o cargo?”. Essa abordagem inicial, mais informal, permite ao candidato se apresentar sem parecer insistente.

Badger ressalta que não enviava o currículo de imediato, mas se concentrava em manter seu perfil no LinkedIn atualizado, o que permitia que os recrutadores conferissem suas qualificações diretamente. Se o contato se interessasse, Badger prosseguia com uma conversa mais formal, onde discutia suas experiências e habilidades.

Nos encontros virtuais, Badger chegava preparada, tendo pesquisado o perfil da empresa, os problemas que o cargo visava resolver e como ela poderia contribuir. Essa preparação, segundo ela, era fundamental para demonstrar confiança e conhecimento, aspectos valorizados pelos empregadores. Ela também fazia perguntas sobre a empresa e o cargo, o que ajudava a criar um diálogo mais dinâmico e autêntico.

Badger usou essa abordagem com três empresas: uma grande instituição financeira, uma agência e uma startup. Em todos os casos, conseguiu avançar no processo de seleção, o que prova a eficácia de sua estratégia. Em dezembro de 2022, aceitou uma oferta da Akkio, uma startup de Nova York, onde agora atua como gerente de marketing digital.

Recuperação do mercado

Embora o mercado de trabalho tenha se tornado mais desafiador desde então, Badger acredita que a técnica ainda é relevante e pode ser ajustada para se adequar ao cenário atual. De fato, o mercado de trabalho nos EUA mostrou sinais de recuperação, com o número de vagas aumentando em setembro, e alguns especialistas projetam uma alta na atividade de contratação até o final de 2024.

Badger enfatiza que o sucesso dessa abordagem se deve à combinação de pesquisa detalhada e abordagem personalizada. Ao entender o contexto das vagas e adaptar sua mensagem para cada situação, os candidatos podem se destacar e estabelecer um contato direto com aqueles que realmente estão contratando. Para ela, a estratégia foi tão eficaz que se surpreendeu com o fato de que poucos candidatos a utilizam.