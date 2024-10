LinkedIn avançado: startup da Unicamp lança curso gratuito para se destacar na rede social

Uma startup localizada no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, abriu inscrições para o curso "LinkedIn Avançado: construção de marca pessoal e networking profissional". A capacitação oferecida pela consultoria FM2S é 100% online e gratuita. As inscrições estão abertas até o dia 31 de outubro.

O curso busca ajudar profissionais a se destacarem na maior rede social voltada para negócios e oferece certificado. Com duração de 10 horas, ele foi desenvolvido por um time de especialistas de instituições como Unicamp, USP, Unesp, FGV e ESPM.

Segundo Virgilio Marques dos Santos, sócio-fundador da FM2S, o curso busca fornecer conhecimento prático e acessível a quem quer se destacar no mercado de trabalho: "Nosso intuito é preparar os profissionais para usar o LinkedIn de forma estratégica, aumentando suas chances de sucesso".

O curso é voltado para um público diverso, desde estudantes universitários até profissionais em transição de carreira. Ele é dividido em módulos práticos sobre otimização de perfil, engajamento na plataforma, segurança e privacidade, além de abordar tendências e novidades do LinkedIn.

Como se inscrever?

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até 31 de outubro pelo site. O acesso ao conteúdo é válido por um ano após a inscrição, com um mês de suporte e certificado incluso.

