Como a IA está transformando viagens de negócios em estratégia com esses aplicativos

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 16h17.
Viajar a trabalho sempre exigiu organização. Hoje, exige também inteligência digital, levando em consideração que automação, integração de dados e atualização em tempo real são pilares da transformação digital.
Em um cenário em que executivos operam sob pressão constante, a forma como uma viagem é planejada pode impactar diretamente produtividade, tempo de resposta e qualidade das decisões. E é nesse ponto que aplicativos como TripIt e Flighty começam a ganhar protagonismo.
As ferramentas digitais estão transformando a experiência de viagens corporativas — não apenas pela conveniência, mas pela capacidade de integrar informações e reduzir incertezas. As informações foram retiradas de Inc.
O TripIt é apresentado como um dos mais completos para gestão de viagens.
O funcionamento é simples. Ao receber e-mails de confirmação de voos, hotéis, aluguel de carro ou restaurantes, o usuário pode encaminhá-los para plans@tripit.com. O aplicativo organiza automaticamente todas as informações em um itinerário estruturado e visualmente organizado.
O app também:
A versão paga, TripIt Pro (US$ 49 por ano), adiciona recursos como compartilhamento de itinerário, rastreamento de programas de recompensa e mapas interativos de aeroportos.
O Flighty funciona como alternativa para acompanhamento de voos. Embora menos detalhado na reportagem, ele aparece como opção para quem deseja monitoramento mais preciso de status e alterações em tempo real.
Além desses aplicativos, é recomendado instalar o aplicativo oficial da companhia aérea utilizada na viagem e aproveitar programas como TSA PreCheck e Clear, que agilizam a passagem pela segurança nos aeroportos dos Estados Unidos.
