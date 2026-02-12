Cozinha, pesquisa no Reddit e US$ 40 mil no 1º mês – a receita para um faturamento de seis dígitos

O que começou com experimentos noturnos na cozinha e horas de pesquisa no Reddit se transformou em uma operação que fatura seis dígitos por mês e avança em ritmo acelerado no varejo nacional.

A Alice Mushrooms, fundada por Lindsay Goodstein e Charlotte Cruze, saiu de um investimento pré seed de US$ 100 mil para um negócio em fase de hiper crescimento.

Para além da narrativa empreendedora, o caso chama atenção pela disciplina na validação de demanda, estruturação de capital e expansão estratégica, pilares centrais das finanças corporativas. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Validação rápida e geração de caixa desde o início

Goodstein trabalhava com vendas farmacêuticas quando começou, em dezembro de 2019, a testar chocolates funcionais com cogumelos, nootrópicos e adaptógenos. A proposta era clara. Criar um suplemento com melhor absorção que cápsulas tradicionais e com sabor agradável.

O primeiro passo foi definir nome, posicionamento e identidade visual. Com apoio de uma amiga designer, estruturou a marca antes mesmo de escalar produção. O início foi enxuto, com testes, ajustes de formulação e controle rigoroso de custos.

O primeiro cheque de US$ 100 mil em rodada pré seed financiou desenvolvimento de produto, embalagem e estrutura inicial até o lançamento. O retorno foi imediato. No primeiro mês, a empresa registrou US$ 40 mil em receita. Pouco depois, atingiu meses com faturamento de seis dígitos.

Sob a ótica financeira, o indicador mais relevante foi a recorrência. Segundo as fundadoras, já no primeiro mês ficou claro que havia recompra e recomendação orgânica, sinalizando aderência de mercado.

Operação sob pressão e foco em execução

O crescimento acelerado trouxe desafios operacionais. Durante as festas de fim de ano, a fabricante não conseguiu acompanhar a demanda. As fundadoras foram para a linha de produção e passaram uma semana embalando chocolates manualmente para cumprir pedidos.

No mesmo período, a marca foi destaque em veículos como Goop e Forbes, ampliando ainda mais o volume de vendas. A experiência reforçou a importância de controle operacional e capacidade de adaptação em fases críticas de crescimento.

Outro erro operacional se transformou em aprendizado. Um QR code impresso em 16 mil caixas direcionava mensagens para o telefone pessoal de uma das fundadoras. Ela respondeu manualmente a todos os clientes, reforçando relacionamento e fidelização.

Em negócios de consumo, experiência do cliente impacta diretamente margem e retenção, fatores determinantes para valor de mercado no médio prazo.

Expansão, capital e estratégia de varejo

A Alice Mushrooms fechou rodada Série A, estruturou equipe e entrou em fase de expansão. O varejo tornou se um dos principais motores de crescimento. A empresa triplicou o número de pontos de venda e ampliou presença nacional.

Parcerias estratégicas também impulsionaram a marca. Uma colaboração com a série The Last of Us, da HBO, gerou marketing orgânico. Em seguida, uma parceria com a rede Joe and The Juice levou o chocolate funcional para bebidas e smoothies, ampliando distribuição e awareness.

Cruze afirma que o foco atual está na expansão nacional no varejo, eficiência em ecommerce e rentabilidade. O direcionamento indica transição de fase empreendedora inicial para gestão orientada por margem e escala.

