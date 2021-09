Comete erros com preposições? Veja uma dica simples para dominá-las

Por Diogo Arrais, fundador do Arrais Cursos e do canal Mesma Língua do Youtube @diogoarrais

Escritores cuidadosos sabem o valor de Preposição; eles são atentos ao detalhe semântico (a relação com o significado). Vejamos:

"O senador esforçou-se para ter sido eleito como o mais bem votado."

"O senador esforçou-se por ter sido eleito como o mais bem votado."

A preposição "para", nesse uso acima, tem a ideia de finalidade:

"esforçou-se a fim de (no intuito de) que fosse eleito". Vê-se a ideia de "com o objetivo de".

Na outra sentença, existe a preposição "por" e a ideia de causa, de razão, de motivo.

FIM DE SEMANA - SEM HÍFEN

Consideremos o trecho abaixo:

“No último final de semana, teve políticos e não-políticos nas ruas."

É desnecessário o uso de “final de semana” em referência ao tempo decorrido entre a noite de sexta-feira e a manhã de segunda, aproveitado para o descanso e o lazer. A expressão adequada é “fim de semana” – com a correspondência ao inglês “weekend”.

Ademais, vale registrar que “fim de semana”, antes hifenizado, perde o sinal, em conformidade ao mais recente Acordo Ortográfico.

DECRETO, LEI, MEDIDA PROVISÓRIA, PORTARIA - LETRA INICIAL

A inicial dessas expressões deve ser minúscula, quando não forem nomeadas ou enumeradas.

No entanto, se isso acontecer, a inicial será maiúscula: Lei de Falências, Decreto 6583/08.

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

